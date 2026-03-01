Ein Märchen mit Stars der Hamburger Drag-Szene

01. März 2026

Bei der Uraufführung am Schauspiel Zürich wurde das Stück "Die kleine Meerjungfrau  A Fluid Fairy Fantasy" jubelnd gefeiert  am Freitag feierte es am Hamburger Thalia-Theater Premiere.



Unter Wasser sehen wir Menschen unscharf, Formen verschwimmen, Körpergrenzen lösen sich auf, alles kommt ins Fließen. Gleiches passiert im Drag, der Kunstform, die durch extravagante Kostüme und Make-up Geschlechterrollen auflöst, Identitäten in Glitzer und Pailletten taucht und vor allem eine atemberaubende Show bietet.

Hans Christian Andersens Märchen "Die kleine Meerjungfrau" zeigt eine ebensolche Transformation: Eine Meerjungfrau verliebt sich in einen Menschen und möchte ihren Fischschwanz loswerden. Das Märchen endet bekanntermaßen tragisch. Vielleicht spiegelt es Andersens eigenes Schicksal wider, der sein Leben lang in seinen Jugendfreund verliebt war und diese Liebe nie leben konnte. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte so alt wie die Menschheit selbst, von Nymphen, Nixen und Wassergeistern, von Verwandlung und der Befreiung aus der zugeschriebenen Rolle.



Regisseur Bastian Kraft taucht in seinem Stück "Die kleine Meerjungfrau  A Fluid Fairy Fantasy" gemeinsam mit dem Ensemble des Thalia-Theaters und Stars der Hamburger Drag-Szene dorthin, wo Biografie und Märchen ineinanderfließen, um neue Narrative von Verwandlung und Befreiung auftauchen zu lassen. Weitere Vorstellungen gibt es am 2., 8., 21., 25. und 29. März, am 20. Mai, am 13. und 28. Juni sowie am 2. Juli 2026. (cw/pm)











