Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5203

Ein Märchen mit Stars der Hamburger Drag-Szene

Bild: Kerstin Schomburg
  • 01. März 2026

Bei der Uraufführung am Schauspiel Zürich wurde das Stück "Die kleine Meerjungfrau  A Fluid Fairy Fantasy" jubelnd gefeiert  am Freitag feierte es am Hamburger Thalia-Theater Premiere.

Unter Wasser sehen wir Menschen unscharf, Formen verschwimmen, Körpergrenzen lösen sich auf, alles kommt ins Fließen. Gleiches passiert im Drag, der Kunstform, die durch extravagante Kostüme und Make-up Geschlechterrollen auflöst, Identitäten in Glitzer und Pailletten taucht und vor allem eine atemberaubende Show bietet.

Hans Christian Andersens Märchen "Die kleine Meerjungfrau" zeigt eine ebensolche Transformation: Eine Meerjungfrau verliebt sich in einen Menschen und möchte ihren Fischschwanz loswerden. Das Märchen endet bekanntermaßen tragisch. Vielleicht spiegelt es Andersens eigenes Schicksal wider, der sein Leben lang in seinen Jugendfreund verliebt war und diese Liebe nie leben konnte. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte so alt wie die Menschheit selbst, von Nymphen, Nixen und Wassergeistern, von Verwandlung und der Befreiung aus der zugeschriebenen Rolle.

Regisseur Bastian Kraft taucht in seinem Stück "Die kleine Meerjungfrau  A Fluid Fairy Fantasy" gemeinsam mit dem Ensemble des Thalia-Theaters und Stars der Hamburger Drag-Szene dorthin, wo Biografie und Märchen ineinanderfließen, um neue Narrative von Verwandlung und Befreiung auftauchen zu lassen. Weitere Vorstellungen gibt es am 2., 8., 21., 25. und 29. März, am 20. Mai, am 13. und 28. Juni sowie am 2. Juli 2026. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Nur ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar bei "Let's Dance" (28.02.)

Neue Perspektiven auf Sexarbeit (27.02.)

Queeres Begehren in seiner Vielfalt (26.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Filmfestspiele
Weimer: Tuttle stellte selbst ihre Berlinale-Zukunft infrage
Kopfhörer, Gruppen, Bootszeiten
Neue Regeln auf Capri: Was Urlauber*­innen wissen sollten
Ausstellungstipp
Stadt und Körper: Klara Lidén im KW Berlin
"Teadance"
RuPaul kommt im August nach Berlin
Großbritannien
Schauspieler stirbt bei BDSM  vier Jahre Haft für Sexpartner
Klage gegen seinen Nachlass
Michael Jackson: Enge Freund*­innen erheben schwere Missbrauchsvorwürfe
Bild des Tages
Ein Märchen mit Stars der Hamburger Drag-Szene
Gastbeitrag
Ghana: Queere Familienmitglieder müssen angezeigt werden