Yin und Yang im Treppenhaus

02. März 2026

Noch bis zum 8. März 2026 läuft eine Online-Auktion der Londoner Little Black Gallery, bei der eines der berühmtesten Kunstwerke des schwulen Künstlers AdeY versteigert wird.



Das aktuelle Gebot für den letzten Druck des Werks "Yin-Yang" beträgt 1.900 US-Dollar. Auf dem Bild ist eine Ansicht von oben in ein Treppenhaus zu sehen. Ganz unten auf dem gefliesten Boden liegen zwei nackte Männer eng zusammengerollt.



Ihre Körper sind so angeordnet, dass sie an das Yin-und-Yang-Symbol erinnern  sie liegen einander gegenüber, jeweils in einer gekrümmten, beinahe embryonalen Haltung. Die Szene wirkt inszeniert und künstlerisch, mit starkem Fokus auf Formen, Linien und Symmetrie durch die Architektur des Treppenhauses und die Körperhaltung der beiden Personen.

Von dem nummerierten Giclée-Druck im Format 90 cm x 110 cm existieren nur drei Exemplare. Die Galerie verspricht ein vom Künstler signiertes Echtheitszertifikat. Die Versandkosten werden je nach Standort separat in Rechnung gestellt.



Der schwedisch-britische Künstler AdeY hat sich mit homoerotischen Porträts einen Namen gemacht, die sich mit der Physiologie des menschlichen Körpers und Themen wie Gleichgewicht, Intimität und Stärke auseinandersetzen.. Seine inszenierten Bilder zielen darauf ab, den Körper "nur" als Körper zu zeigen, ohne ihn auf ein sexualisiertes Symbol zu reduzieren. Das lässt den Betrachtenden viel Raum für Interpretation.



Niemand weiß wirklich, wer AdeY ist. Der echte Name, das Alter und auch der Wohnort des Künstlers sind noch immer nicht bekannt. Nur so viel: AdeY verließ eine Karriere als professioneller Tänzer, was in seinen Arbeiten, die Fotografie, Choreografie und Performance miteinander verbinden, auch deutlich wird. (cw)











