Die ersten Fotos aus dem Film über Olivia Jones sind da!

03. März 2026

Zur Primetime um 20:15 Uhr am 13. Mai 2026 zeigt das ZDF den Eventfilm "Olivia" über Deutschlands berühmteste Dragqueen Olivia Jones. Wir haben die ersten Bilder!



Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden. In seiner Heimatstadt Springe wird er dafür drangsaliert und körperlich angegangen, und auch von seiner Mutter (Annette Frier) erfährt er zunächst keine Unterstützung. Olivers Weg führt aus der Provinz auf den Kiez in St. Pauli, wo er sich eine Karriere als Travestiekünstlerin erhofft. Doch auch dort ist das Leben zunächst von Entbehrungen gezeichnet. Nur durch sein großes Herz, seinen nicht zu bezwingenden Humor und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, gelingt Oliver am Ende der Weg hin zu Olivia Jones, der erfolgreichen Travestie-Ikone, Entertainerin, Gastronomin und Stimme für Tolranz und Vielfalt.

Till Endemann inszenierte das Drehbuch von David Ungureit, das auf der Biografie "Ungeschminkt" von Olivia Jones basiert. Johannes Hegemann ("Das Verschwinden des Josef Mengele", "In Liebe, eure Hilde") spielt herausragend Oliver Knöbel (als Kind ebenfalls beeindruckend dargestellt von Arian Wegener) und nimmt das Publikum mit auf seine ebenso mitreißende wie berührende Reise hin zu Olivia Jones. An seiner Seite ist Annette Frier ist als Olivers Mutter zu sehen. In weiteren Rollen spielen u.a. Angelina Häntsch, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Victor Schefé, Stephan Kampwirth, Martin Brambach, Matthias Bundschuh, Maximilian Mundt.



Bereits ab Donnerstag, den 7. Mai 2026 soll "Olivia" im Streamingportal des ZDF abrufbar sein. Alle offiziellen Szenenfotos zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)



Olivia

