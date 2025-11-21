Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5205

Die ersten Fotos aus dem Film über Olivia Jones sind da!

Bild: ZDF / Thomas Leidig / Florida Film
  • 03. März 2026

Zur Primetime um 20:15 Uhr am 13. Mai 2026 zeigt das ZDF den Eventfilm "Olivia" über Deutschlands berühmteste Dragqueen Olivia Jones. Wir haben die ersten Bilder!

Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden. In seiner Heimatstadt Springe wird er dafür drangsaliert und körperlich angegangen, und auch von seiner Mutter (Annette Frier) erfährt er zunächst keine Unterstützung. Olivers Weg führt aus der Provinz auf den Kiez in St. Pauli, wo er sich eine Karriere als Travestiekünstlerin erhofft. Doch auch dort ist das Leben zunächst von Entbehrungen gezeichnet. Nur durch sein großes Herz, seinen nicht zu bezwingenden Humor und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, gelingt Oliver am Ende der Weg hin zu Olivia Jones, der erfolgreichen Travestie-Ikone, Entertainerin, Gastronomin und Stimme für Tolranz und Vielfalt.

Till Endemann inszenierte das Drehbuch von David Ungureit, das auf der Biografie "Ungeschminkt" von Olivia Jones basiert. Johannes Hegemann ("Das Verschwinden des Josef Mengele", "In Liebe, eure Hilde") spielt herausragend Oliver Knöbel (als Kind ebenfalls beeindruckend dargestellt von Arian Wegener) und nimmt das Publikum mit auf seine ebenso mitreißende wie berührende Reise hin zu Olivia Jones. An seiner Seite ist Annette Frier ist als Olivers Mutter zu sehen. In weiteren Rollen spielen u.a. Angelina Häntsch, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Victor Schefé, Stephan Kampwirth, Martin Brambach, Matthias Bundschuh, Maximilian Mundt.

Bereits ab Donnerstag, den 7. Mai 2026 soll "Olivia" im Streamingportal des ZDF abrufbar sein. Alle offiziellen Szenenfotos zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)
Galerie:
Olivia
14 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Yin und Yang im Treppenhaus (02.03.)

Ein Märchen mit Stars der Hamburger Drag-Szene (01.03.)

Nur ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar bei "Let's Dance" (28.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Olivia Jones
05.02.26 | Hamburg
Neue Bar: Olivia Jones will Dschungel nach St. Pauli holen
16.01.26 | Reeperbahn
Neues Konzept für Männer-Strip-Bar von Olivia Jones
09.01.26 | Hamburg
Unwetter: Queere Kieztour fällt erstmals in 20 Jahren aus
16.12.25 | Der Dschungel ruft zum 19. Mal
Der Starttermin für das Dschungelcamp 2026 steht fest
12.12.25 | Bestätigung von RTL+
Die "Reality Awards" kehren 2026 zurück
21.11.25 | "Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
Neu auf queer.de
Romantischer Rückzugsor
"Heated Rivalry": Fans können für sich das Cottage mieten
Bild des Tages
Die ersten Fotos aus dem Film über Olivia Jones sind da!
Video des Tages
"Scary Movie 6": Auch beim Abstechen sind Pronomen wichtig
USA
Supreme Court setzt Schutz für trans Schüler*­innen aus
Gewinnspiel
Beklaute Frauen
"Tut mir so leid für all die Schmerzen"
Nach "traumatisierendem" BAFTA-Eklat: Moderator Alan Cumming spricht
Film spielt über 97 Millionen Dollar ein
"Scream 7" startet mit riesengroßem Erfolg an den Kinokassen
Homophober Ausbruch
"Promis unter Palmen": Anouschka Renzi beschimpft schwulen Kandidaten als "Tunte"