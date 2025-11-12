04. März 2026

Die National Portrait Gallery in London hat ein neues Familienporträt von Elton John in ihre Sammlung aufgenommen.



Das Foto zeigt den schwulen Musiker mit seinem Ehemann David Furnish sowie den beiden Söhnen Zachary (15) und Elijah (13). Aufgenommen wurde es von der US-amerikanischen Künstlerin Catherine Opie in der Bibliothek des Hauses der Familie in Windsor. Auch die Labradore Joseph und Jacob sind auf dem Bild zu sehen.



Sir Elton sitzt auf dem Porträt in einem violetten Anzug mit rosafarben getönten Brillengläsern, Furnish trägt einen grünen Anzug. Die Söhne sind in schwarzen T-Shirts gekleidet  einer sitzt auf der Armlehne des Sofas, der andere auf dem Boden und hält ein Hundespielzeug.



Die Londoner Galerie teilte mit, das Werk werde Teil ihrer Sammlung von "Porträts jener Persönlichkeiten, die die Geschichte und Kultur des Vereinigten Königreichs geprägt haben". Das Bild hängt in einem Raum mit Porträts weiterer Prominenter, darunter David Beckham, Judi Dench, Amy Winehouse und Letitia Wright.

Elton John und Furnish erklärten in einer Mitteilung, es sei eine "große Ehre", von Catherine Opie fotografiert zu werden und mit dem Familienporträt in der National Portrait Gallery vertreten zu sein. Man bewundere ihre Arbeit sehr und sei stolz, ihre "schönen und bewegenden Bilder" in der eigenen Sammlung zu haben.



Opies vielfach gewürdigte, 30-jährige Karriere steht ab Freitag im Mittelpunkt einer eigenen Ausstellung in der Galerie.



Das Porträt gewährt auch Einblicke in die Interessen der Regenbogenfamilie. Im Hintergrund sind zahlreiche Antiquitäten sowie Regale mit Hunderten Büchern zu sehen, überwiegend Biografien. Darunter Werke über Kulturgrößen wie Andy Warhol, Bruce Lee, Robert De Niro, David Hockney, Tina Turner, Michael Caine, Ludwig van Beethoven, Prince, The Beatles, Madonna, Oscar Wilde, Gary Barlow und Monty Don.



Zudem finden sich Bücher zur Geschichte der LGBTI-Bewegung sowie über politische und historische Persönlichkeiten wie Winston Churchill, Tony Blair, Nelson Mandela, Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi, Gordon Brown, David Cameron und Stormy Daniels. Auch die Sportbegeisterung der Familie spiegelt sich wider  etwa in Biografien von Cricketspielern, Radprofis und Fußballern wie Troy Deeney, einer Legende von Elton Johns Lieblingsverein Watford FC.



Die Galerie erklärte, die Beauftragung des Porträts sei eine "bemerkenswerte Gelegenheit", Künstlerin und Porträtierte zusammenzubringen  als Würdigung von queerer Repräsentation, philanthropischem Engagement und hoch angesehener Fotokunst. (cw)











