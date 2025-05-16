Vision eines schwulen Ukrainers von einem glücklichen Leben

05. März 2026

Münchens Schwul-Queeres Zentrum Sub zeigt im kommenden Monat Werke des jungen queeren Künstlers Illia Vdovkin.



Der 18-Jährige lebt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Sein Leben in der Ukraine war geprägt von harter Arbeit und Queerfeindlichkeit. In Deutschland will er noch einmal ganz neu anfangen. Seine Vision von einem glücklichen Leben zeigt er in seinen digitalen Zeichnungen.



In der Ukraine träumte Illia davon, Modedesigner zu werden; die Umstände aber machten ihn zum Schweißer. Die Homophobie, die er als queerer Jugendlicher in seinem Betrieb erlebte, hat ihn gebrochen. Er fing an, sich für seine Homosexualität zu hassen.

2025 floh Illia vor dem Krieg nach Deutschland. Hier hat er viele queere Freund*innen gefunden, die ihm dabei halfen, neu anzufangen und seinen Traum von der Kunst zu leben. "Deutschland fühlt sich für mich wie ein Zuhause an, nicht wie die Ukraine, wo ich nur schlechte Erinnerungen habe." Er träumt davon, sich als Künstler und Modedesigner zu etablieren. "Das ist mein Traum von Kindheit an."



Zum allerersten Mal präsentiert seine Werke nun vor Publikum. In der Ausstellung "Jugend", die aus zwölf digitalen Zeichnungen besteht, beschreibt Illia Vdovkin, wie er die Liebe zwischen jungen Männern sieht.



Bild: Illia Vdovkin

Seine Bilder wirken romantisch und unschuldig, doch steht hinter jedem Motiv eine tiefe Sehnsucht nach den Momentaufnahmen des Glücks, die Liebende im Alltag miteinander teilen. Illia sagt: "Unsere Liebe ist keine Perversion, sondern Ausdruck unseres Menschseins. Danach sollten wir alle streben dürfen."



Illia hat sich das Zeichnen in seiner Jugend selbst beigebracht, ohne Kunstschule, ganz allein. Mit Procreate entstehen die Arbeiten auf dem iPad komplett aus seinem Kopf, ohne Vorlagen. Manchmal verwendet er Hintergründe, um die Perspektive besser zu verstehen, aber im Grunde zeichnet er alles selbst.



Die Vernissage findet am Mittwoch, den 1. April 2026 um 19:30 Uhr im Schwul-Queeren Zentrum Sub (Müllerstraße 14, München) in Anwesenheit des Künstlers statt. Anschließend sind die Bilder dort bis zum 30. Aoril zu sehen. (cw/pm)











