CSD Frankfurt feiert die Demokratie

  • 06. März 2026
Bild: CSD Frankfurt

Der CSD Frankfurt hat sein Motto für 2026 bekanntgegeben: Die Veranstalter*innen stellten am Donnerstag das Leitmotiv "Demokratie braucht keine Alternative" vor  zusammen mit einem sehr gelungenen Poster.

Mit dem Motto wolle der Verein ein Zeichen für demokratische Grundwerte und gegen demokratiefeindliche Tendenzen setzen, teilte der CSD Frankfurt e.V. auf Facebook mit. Demokratie bilde die Grundlage für Freiheitsrechte wie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sowie für Gleichheit vor dem Gesetz  und damit auch für die Freiheit queerer Menschen, ihr Leben offen zu führen.

Zugleich äußerten die Organisator*innen Sorge über zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Druck auf Minderheiten in verschiedenen Teilen der Welt. "Wir als CSD wollen ein klares Zeichen dafür setzen, dass unser aller Zusammenleben nur in einer Demokratie funktionieren kann und warnen vor dem Erstarken demokratiefeindlicher Organisationen und Netzwerken, egal ob es um vermeintliche Alternativen in Deutschland geht oder um Einflussnahme von Akteuren aus dem Ausland", heißt es in dem Facebook-Post.

Die Veranstalter*innen betonten, dass die Demokratie zwar nicht perfekt sei, aber die Grundlage für ein freies und gleichberechtigtes Zusammenleben bilde: "Nie konnte die queere Community ein gleichberechtigteres Leben leben als heute, da die Demokratie dieses sichert."

Der 34. Christopher Street Day in Frankfurt am Main findet vom 16. bis 19. Juli 2026 im Zentrum der hessischen Metropole statt. Höhepunkt ist die Demonstration am Samstag, den 18. Juli. Die Organisator*innen rufen dazu auf, das Motto unter dem Hashtag #DemokratieBrauchtKeineAlternative in den sozialen Medien aufzugreifen und mit eigenen Beiträgen zu unterstützen. (cw)

Homepage des CSD Frankfurt

Mehr zum Thema:
Alle CSD-Termine 2026 auf queer.de

