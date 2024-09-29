Faszinierende Retrospektive auf Tilda Swinton

07. März 2026

Mit dem Bildband "Ongoing" widmet der Belser Verlag der queeren Schauspielerin Tilda Swinton einen opulenten Katalog, der ausführlich ihr filmisches Werk sowie ihr Schaffen an der Schnittstelle von Film, Performance, Mode und Fotografie beleuchtet.



Im Zentrum des fast 300 Seiten starken Buches stehen ihre bedeutendsten Rollen sowie die kreativen Partnerschaften, die ihren künstlerischen Weg entscheidend geprägt haben. Von der frühen Zusammenarbeit mit Derek Jarman bis zu den aktuellen Projekten mit Luca Guadagnino oder Joanna Hogg entfaltet sich das Porträt einer Schauspielerin, die gängige Vorstellungen von Rollenidentität konsequent hinterfragt.

Reich bebildert mit seltenem Material und erstmals veröffentlichten Fotografien, eröffnet der Band einen neuen Zugang zu Werken wie "Orlando", "Suspiria", "I Am Love", "Burn After Reading" oder "Snowpiercer". Das Buch ist der englischsprachige Katalog zur Ausstellung "Tilda Swinton  Ongoing" im Eye Filmmuseum Amsterdam, ergänzt durch einen Beileger, der alle Texte in deutscher Übersetzung enthält.



Der Bildband "Ongoing" ist zum Preis von 59 Euro erhältlich.





