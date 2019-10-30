Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5211

"Der talentierte Mr. Ripley" als queere Tragödie

Bild: Sebastian Hoppe
  • 09. März 2026

Am Staatsschauspiel Dresden feierte am Samstag das Stück "Der talentierte Mr. Ripley" nach dem Roman von Patricia Highsmith Premiere.

Der strauchelnde Tom Ripley bekommt einen lukrativen Auftrag. Er soll nach Italien reisen und dort den üppig alimentierten, aber müßiggehenden Stammhalter einer Reedereifamilie dazu bewegen, nach New York und zu seinen Pflichten zurückzukehren. Doch Ripley verliebt sich in den jungen Abkömmling oder mehr noch in dessen Status.

Er will Teil dieser Bohème sein und gewinnt das Vertrauen des begehrenswerten Dandys. Als jedoch Verlangen und Kränkung aufeinandertreffen, tötet er den reichen Junior und baut sich auf den Trümmern seines Opfers eine neue Existenz auf. Damit macht Ripley seinem Namen alle Ehre: Als "Ripper" und "Rip-off" plagiiert und kopiert er bis zur Perfektion den Habitus einer ganzen Klasse.

Ripley war Patricia Highsmiths liebstes Alter Ego und bevorzugter Verbrecherheld ihres literarischen Schaffens. Der 1955 erschienene und umgehend prämierte Roman "Der talentierte Mr. Ripley" kreist um zwei Lebensthemen der Autorin: das Versteckspiel um die eigene Identität und die Natur des Bösen.

Als Inspiration für das Theaterstück unter der Regie von Daniela Löffner dienten sowohl die gleichnamige Verfilmung von Anthony Minghella aus dem Jahr 1999 sowie die aktuelle Netflix-Adaption. Weitere Vorführungen am Staatsschauspiel Dresden gibt es am 16. und 29. März, am 17. und 30. April sowie am 13. Mai 2026. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Queere Chronistin der Dunkelheit (08.03.)

Faszinierende Retrospektive auf Tilda Swinton (07.03.)

CSD Frankfurt feiert die Demokratie (06.03.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Patricia Highsmith
02.04.22 | Kinostart
Sie liebte das Schreiben, die Frauen und die Katzen
05.03.22 | Jetzt im Kino
Ode an eine der größten lesbischen Autorinnen
25.01.22 | Video des Tages
Die Lieben und Leidenschaften der Patricia Highsmith
18.01.21 | Literatur
Die lesbische Meisterin des subtilen Horrors
08.01.21 | Sinnlich, poetisch, erotisch
Diese lesbische Liebesgeschichte sorgte in den Fünzigern für einen Skandal
30.10.19 | Lesbische US-Schriftstellerin
Patricia Highsmiths Tagebücher werden erstmals veröffentlicht
Neu auf queer.de
Zehn Jahre nach seinem Tod
Statt Glastonbury-Programm: Tribute-Konzert für David Bowie geplant
NY.Club
Letzter queerer Club Münchens feiert 44-jähriges Bestehen
Unternehmensbeteiligung
Bill Kaulitz wird Mitgründer und Gesellschafter von "Glitter Spritz"
Queerer Medienpreis
GLAAD Media Awards: Auszeichnungen für "Heated Rivalry" und "Stranger Things"
Monatliche Filmreihe
Queerfilmnacht künftig auch in Gelsenkirchen
Bild des Tages
"Der talentierte Mr. Ripley" als queere Tragödie
TV-Tipp
Doku "Westerwelle": Kein Wort von Merkel und Seehofer
Verdächtige Frau festgenommen
Rihanna: Auf ihre Villa in Beverly Hills wurde geschossen