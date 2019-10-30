"Der talentierte Mr. Ripley" als queere Tragödie

09. März 2026

Am Staatsschauspiel Dresden feierte am Samstag das Stück "Der talentierte Mr. Ripley" nach dem Roman von Patricia Highsmith Premiere.



Der strauchelnde Tom Ripley bekommt einen lukrativen Auftrag. Er soll nach Italien reisen und dort den üppig alimentierten, aber müßiggehenden Stammhalter einer Reedereifamilie dazu bewegen, nach New York und zu seinen Pflichten zurückzukehren. Doch Ripley verliebt sich in den jungen Abkömmling oder mehr noch in dessen Status.



Er will Teil dieser Bohème sein und gewinnt das Vertrauen des begehrenswerten Dandys. Als jedoch Verlangen und Kränkung aufeinandertreffen, tötet er den reichen Junior und baut sich auf den Trümmern seines Opfers eine neue Existenz auf. Damit macht Ripley seinem Namen alle Ehre: Als "Ripper" und "Rip-off" plagiiert und kopiert er bis zur Perfektion den Habitus einer ganzen Klasse.

Ripley war Patricia Highsmiths liebstes Alter Ego und bevorzugter Verbrecherheld ihres literarischen Schaffens. Der 1955 erschienene und umgehend prämierte Roman "Der talentierte Mr. Ripley" kreist um zwei Lebensthemen der Autorin: das Versteckspiel um die eigene Identität und die Natur des Bösen.



Als Inspiration für das Theaterstück unter der Regie von Daniela Löffner dienten sowohl die gleichnamige Verfilmung von Anthony Minghella aus dem Jahr 1999 sowie die aktuelle Netflix-Adaption. Weitere Vorführungen am Staatsschauspiel Dresden gibt es am 16. und 29. März, am 17. und 30. April sowie am 13. Mai 2026. (cw/pm)











