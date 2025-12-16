Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Olivia Jones eröffnet Bar mit "Dschungelcamp"-Vibes

Bild: IMAGO / Gartner
  • 12. März 2026

Ekel-Cocktails, Insekten-Snacks und ein Reality-TV-Quiz  Dragqueen Olivia Jones hat auf St. Pauli eine Bar mit "Dschungelcamp"-Vibes eröffnet.

Zu den ersten Besucher*innen von "Olivias Dschungel-Bar" gehörten bekannte Gesichter aus Showbusiness, Reality-TV, Social Media und der Hamburger Kiezszene. Dazu zählten Reality-TV-Stars wie Hubert Fella, Julian F. M. Stöckel, Micaela Schäfer und Filip Pavlović und Society-Promis wie Giulia Siegel und Claudia Effenberg.

"Wir versuchen hier auf St. Pauli immer Dinge zu tun, die sonst keiner macht. Das zeichnet uns aus", sagte Olivia Jones der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung am Abend. Und: "Reality-TV ist mittlerweile Kult und hat so eine Anziehungskraft. Deswegen wurde es Zeit, dass wir dem auch so ein kleines Denkmal setzen."

Die Bar ist Jones zufolge Deutschlands erste Location, die komplett dem Reality-TV gewidmet ist. Besucher*innen könnten sich unter anderem an einer Dschungel-Optik mit Lianen, einem "Dschungelthron" für Fotos und einer Sammlung von Accessoires deutscher Reality-Stars erfreuen.

Künftig sollen etwa ein String-Tanga im Leo-Look von Micaela Schäfer sowie Teile von Olivia Jones' originalem Dschungelcamp-Outfit zu sehen sein. Gäste freuten sich am Eröffnungsabend, dass sie "auch mal Insekten wie im Dschungelcamp probieren" könnten. Die Bar ersetzt das ehemalige Strip-Lokal "Olivias Wilde Jungs". (cw/dpa)

