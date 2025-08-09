Chers Sohn Chaz Bono hat geheiratet

14. März 2026

Chaz Bono, trans Sohn von Popstar Cher, und seine langjährige Partnerin Shara Blue Mathes haben sich das Jawort gegeben. Die beiden hatten sich ursprünglich vor über 40 Jahren kennengelernt.



Dem Magazin "People" zufolge stand der 57-Jährige bereits am 8. März vor dem Traualtar. Die Hochzeit stieg demnach im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles  und auch Cher war selbstverständlich dabei.



Von dem US-Magazin veröffentlichte Bilder zeigen Chaz Bono im klassischen Smoking, den eine violette Ansteckblume ergänzte. Die Braut strahlte in einem langärmeligen Kleid mit einem Spitzentop und einem A-Linien-Rock. Ihr Brautstrauß setzte sich aus violetten Orchideen und weiteren dunklen Blumen zusammen. Passend dazu war auch der Gang zum Altar geschmückt. Die Gäste kamen dem Bericht zufolge im "Hollywood Glam Formal". Bono teilte auch ein Bild auf Facebook und Instagram.

Chaz Bono und Shara Blue Mathes lernten sich als Jugendliche am renommierten Lee Strasberg Theatre & Film Institute kennen  vor mittlerweile über 40 Jahren. Danach gingen sie ihre eigenen Lebenswege, bevor sie ihre Beziehung 2017 öffentlich machten. "Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass nicht viele Bräutigame am Ende das erste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren zum ersten Mal geküsst haben", erzählte Bono "People".



Weiter schwärmte der Schauspieler über seine Frau: "Sie gibt mir das Gefühl, vollkommen zu sein, weil ich weiß, dass sie immer an meiner Seite sein wird  als Partnerin, als meine beste Freundin und als die Liebe meines Lebens." In allen Lebenssituationen seien sie als Paar "sicherer und stärker ... und wir sind zu Hause".



Chaz Bono ist der ältere der zwei Söhne von Cher. In den späten 2000er-Jahren begann er seine Transition, die er in einem Buch und einer Dokumentation schilderte. Neben der Schauspielerei setzt er sich für LGBTI-Rechte ein. Sein Bruder Elijah Blue Allman (49), der aus Chers Ehe mit Gregg Allman (1947-2017) stammt, ist als Musiker aktiv. (cw/spot)











