15. März 2026

In der Passauer Altstadt erinnert nun dauerhaft ein Stolperstein an den schwulen Musiker Willi Heckmann, der von den Nazis ins KZ verschleppt wurde.



Heckmann wurde am 26. Juni 1897 im Ruhrgebiet geboren. Der am Wuppertaler Konservatorium ausgebildete Tenor und Pianist wurde ab Mitte der 1920er Jahre zum Chansonnier und Alleinunterhalter mit Engagements in ganz Deutschland. Im Jahr 1934 oder 1936 (fehlende Prozessakten lassen keine genaue Datierung zu) wird er erstmals verhaftet wegen "widernatürlicher Unzucht" mit Männern und nach §175 in Wuppertal zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.



1937 hielt sich Heckmann von April bis Juli in Passau auf und meldete hier auch seinen Wohnsitz an. Er hatte während dieser Zeit ein Engagement in dem Lokal "Regina Diele" in der Roßtränke 9. Überraschend wurde er am 29. Juli 1937 von der Gestapo in Passau verhaftet, nach München gebracht und dort inhaftiert. Von dort wurde er am 14. August 1937 in das KZ Dachau deportiert, als Häftling Nr. 12568 wurde für alle sichtbar zum "Rosa-Winkel-Häftling", auf der Häftlingskarteikarte aus Dachau und im Eingangsbuch des Lagers wurde vermerkt: "Schutzhäftling §175".



Auf dieser Karte wurde auch die Überstellung in das KZ Mauthausen bei Linz am 27. September 1939 vermerkt. In dem KZ war er unter der Häftlingsnummer 1212 wiederum als "Rosa-Winkel-Häftling" mit dem Kürzel "Sch. §175" (Schutzhäftling nach §175) gekennzeichnet.

Bei den Häftlingen wurde das KZ Mauthausen als die "Hölle der Höllen" beschrieben. Heckmann musste eine lange Zeit im Steinbruch, dem sogenannten "Wiener Graben", schwerste Zwangsarbeit leisten. Eine überlieferte Liste aus Mauthausen verzeichnete ihn als einen von 32 "§175-Häftlingen" dieses Zwangsarbeitskommandos. Anfang 1942 wurde Heckmann als Musiker Teil eines Trios, dass im Lager bei Besuchen von ranghohen Gästen und im Casino der SS-Wachmannschaften spielen musste.



Musik war Heckmanns Leben  und sie rettete ihn vermutlich vor dem Tod im KZ. Denn als Musiker des Lagerorchesters bekam er mehr zu essen, wurde weniger schikaniert und er war nicht mehr der lebensgefährlichen Zwangsarbeit in einem Arbeitskommando ausgesetzt.



Willi Heckmann überlebte  das KZ wurde am 5. Mai 1945 durch die amerikanischen Truppen befreit. Er kehrte nach Wuppertal zu seiner Halbschwester zurück, nahm unter sehr schwierigen Bedingungen seine Tätigkeit als Pianist und Sänger wieder auf.



Werbepostkarte von Willi Heckmann

Die Bundesrepublik hielt an der Nazifassung des §175 bis 1969 fest: Homosexuelle Verfolgte wurden weder als Opfer anerkannt noch wurde ihnen eine Entschädigung für ihren Schaden an Leib und Leben, an beruflichem Fortkommen oder Vermögensverlust gezahlt. Im Gegenteil: Der Antrag von Willi Heckmann aus dem Jahr 1954 wurde 1960 mit der Begründung abgelehnt, dass er ein zu Recht verurteilter Straftäter sei und dass das Bundesentschädigungsgesetz homosexuelle Verfolgte nicht anerkenne.



Willi Heckmann starb im hohen Alter von 97 im Jahr 1995 in Wuppertal und wurde auch dort beigesetzt. Die Streichung des §175 aus dem Strafgesetzbuch wurde 1994 vom Bundestag beschlossen. Doch Willi galt bis zu seinem Lebensende als Straftäter, die Urteile aus der NS-Zeit wurde erst im Jahr 2002 aufgehoben und das Unrecht der NS-Verfolgung anerkannt.



Bereits am 27. Januar 2026 wurde Heckmann in der Gedenkstunde des Landtags NRW zur Erinnerung an die Verfolgung und Ermordung von sexuellen Minderheiten beispielhaft genannt und vorgestellt: Der Neffe von Willi Heckmann, der Filmemacher Klaus Stanjek, berichtete über seinen Onkel.



Die Initiative zur Verlegung des Stolpersteins vor dem Haus Roßtränke 9 ging von dem Forscher und Aktivisten Jürgen Wenke aus. Der Künstler Gunter Demnig verlegte den Stolperstein am 19. Februar 2026 persönlich. (cw)











