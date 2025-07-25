Harry Styles reagiert auf "Queerbaiting"-Vorwürfe mit schwulem Kuss

16. März 2026

Harry Styles (re.) mit SNL-Comedian Ben Marshall (Bild: NBC / Screenshot)

Harry Styles steht wegen angeblichem "Queerbaiting" in der Kritik. Bei seinem Auftritt in einer US-Sketchshow reagierte der Sänger nun erstmals darauf  mit einem deutlichen Augenzwinkern.



Dem 32-Jährigen wird seit Jahren "Queerbaiting" vorgeworfen, also die oberflächliche Anbiederung an die queere Community zu Vermarktungszwecken (Baiting bedeutet Ködern). In der am Samstagabend im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlten Kultsendung "Saturday Night Live" (SNL) machte sich der Sänger darüber lustig.



Styles erinnerte in seinem Monlog zu Beginn der Show das Publikum an seinen letzten Auftritt bei SNL im Jahr 2019 und die anschließenden Diskussionen über seinen Modestil und seine sexuelle Identität. Er thematisierte dabei den Begriff "Queerbaiting" sehr direkt. Mit einem humorvollen Seitenhieb erklärte er, dass die Öffentlichkeit vielleicht fälschlicherweise glaube, jedes Detail seines Privatlebens zu kennen.



Harry Styles knutscht mit Comedian Ben Marshall



Um den Spekulationen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, baute Styles eine Reihe von Sketchen in seinen Monolog ein. Er sprach darüber, dass es schön sei, jemanden zu küssen. Nachdem er die SNL-Stars Chloe Fineman und Sarah Sherman spielerisch abgewiesen hatte, kam es zum Höhepunkt des Monologs: ein Kuss mit dem Comedian Ben Marshall, der beim Studiopublikum für große Begeisterung sorgte. Anschließend blickte Styles direkt in die Kamera und bemerkte mit einem Augenzwinkern: "Das nennt man Queerbaiting."

Neben den komödiantischen Einlagen präsentierte Styles Songs aus seinem vierten Studioalbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." (Amazon-Affiliate-Link ). Die Platte ist erst am 6. März erschienen. Styles scherzte in seinem Anfangsmonolog, dass der Name des Albums das Ergebnis einer ChatGPT-Abfrage nach dem "italienischsten Satz aller Zeiten" gewesen sei. Auf der Bühne performte er die neuen Tracks "Dance No More" und "Coming Up Roses". (spot/cw)

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