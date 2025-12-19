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Mein schwuler Opa führt die Pride-Demo an

Bild: Harry Woodgate
  • 17. März 2026

Für Kinder ab drei Jahren: "Opas Pride" ist ein bewegendes queeres Bilderbuch für Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz.

Im Mittelpunkt der farbenfrohen Fortsetzung von "Opas Camper" steht erneut ein Kind, das seinen schwulen Opa am Meer besucht. Dieses Mal soll in seinem Dorf zum ersten Mal ein CSD stattfinden. Gemeinsam mit den Nachbar*innen wird organisiert, gebacken, gebastelt und gelacht  bis zum großen Tag der Parade.

"Opas Pride", illustriert und erzählt von Harry Woodgate, ist ein Bilderbuch mit einer klaren Botschaft: Jede Liebe ist einzigartig und verdient es, gefeiert zu werden. Das 40 Seiten starke Buch ist Ende Februar 2026 auf Deutsch im Kindermann Verlag erschienen (ISBN 978-3-949276-72-9) und zum Preis von 20 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

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