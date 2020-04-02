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"Ich bin schwul, und ich liebe ihn"

Bild: ARD
  • 19. März 2026

In der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" hat der junge Fußballspieler Leo (Aurel Klug) seine Homosexualität bislang verheimlicht  in der jüngsten Folge wagt er jedoch ein dramatisches Coming-out.

In Folge 4556, die am Mittwoch im Ersten ausgestrahlt wurde, eskaliert auf dem Weg zu einem entscheidenden Fußballspiel eine Begegnung zwischen seinem Partner Elias (Orlando Lenzen), der offen schwul lebt, und Fans der gegnerischen Mannschaft. Aus zunächst harmlosen Provokationen entwickelt sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der Elias von den homophoben Fans ins Gesicht geschlagen wird.

Trotz einer sichtbaren Verletzung versucht Elias, die Situation herunterzuspielen. Gegenüber Leo gibt er vor, gestürzt zu sein, um ihn vor dem wichtigen Spiel nicht zu belasten. Die Partie endet später mit einem Unentschieden, das der Mannschaft den Aufstieg sichert.

Erst im Anschluss erfährt Leo die Hintergründe des Vorfalls. Bei einer Feier zur Meisterschaft und anstehenden Vertragsunterzeichnung trifft ihn der Anblick des verletzten Elias besonders. Spontan ergreift er vor Teamkollegen und Fans das Wort und beendet sein bisheriges Versteckspiel.

"Ich möchte euch nicht mehr anlügen", sagt Leo  und stellt klar, dass frühere Angaben über Beziehungen zu Frauen nicht der Wahrheit entsprachen. Schließlich macht er unmissverständlich deutlich, dass er und Elias ein Paar sind: "Ich bin schwul, und ich liebe ihn."

Die Reaktionen aus dem Umfeld bleiben zunächst offen und sollen erst in der heutigen Episode thematisiert werden. "Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Außerdem können neue Folgen der Telenovela kostenlos in der ARD-Mediathek gestreamt werden. (cw)

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