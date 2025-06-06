Nicht alle Schwulen in Saigon sind schüchtern

20. März 2026

Bild: Liam Campbell / Elska

Für seine neueste Ausgabe reiste "Elska"-Herausgeber Liam Campbell in die vietnamesische Metropole Ho Chi Minh City  und stieß auf eine faszinierende Stadt voller Widersprüche.



"Nachdem wir bisher zwölf in Asien produzierte Ausgaben veröffentlicht haben, bin ich fast schockiert, dass es so lange gedauert hat, bis wir endlich nach Vietnam gekommen sind", erklärt Campbell gegenüber queer.de. Saigon, wie Ho Chi Minh City noch immer genannt wird, sei eine "Stadt der Gegensätze  elektrisierend und intim, unerbittlich geschäftig und doch irgendwie gemächlich, modern und zutiefst traditionell  und diese Spannung zieht sich durch jedes Kapitel dieser Ausgabe."



In "Elska Ho Chi Minh City" werden insgesamt sieben Männer vorgestellt, die das Team auf seiner Reise getroffen hat. "Einige der offensten Männer, denen wir in elf Jahren begegnet sind, sind hier zu finden, direkt neben einigen der nervösesten und schüchternsten Jungs", berichtet der Herausgeber.

Auch die "sehr ehrlichen" Geschichten der Hobby-Models seien besonders: "wie Harry, der offen über seine HIV-Infektion spricht und darüber, wie diese eine Reihe positiver Veränderungen in seinem Leben ausgelöst hat; oder wie Jesse, dessen außergewöhnliches Selbstbewusstsein im Kontrast zu seiner Sehnsucht steht, Liebe zu finden und endlich seine Jungfräulichkeit zu verlieren; oder wie Tin, der eine Fülle an Weisheiten bietet, die genau auf den Punkt bringen, worum es beim vietnamesischen Kommunismus eigentlich gehen soll."



Cover der neuen Ausgabe

Was die Fotografie angeht, wimmelt es im neuen Heft nur so von Symbolen Saigons  die Cafés, die Monsunregenfälle, die Mopeds, die Luftfeuchtigkeit und natürlich die Aktporträts. "Alles fügt sich so zusammen, dass ich mich selbst dafür ohrfeigen könnte, nicht schon früher nach Vietnam gekommen zu sein", sagt Campbell. Eine Auswahl der Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Ausführliche Tagebuch-Aufzeichnungen nach den Begegnungen bzw. eigene Texte bringen die Hobby-Models und deren Stadt den Leser*innen noch näher.



Die Saigon-Ausgabe mit 164 Seiten kann für 22 US-Dollar (19,04 Euro) über die "Elska"-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14,95 Dollar (12,94 Euro). Für 29,50 Dollar (25,52 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Ho-Chi-Minh-Stadt. (cw/pm)



Best of Elska Ho Chi Minh City

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