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Dein Foto für queere Menschen in Ghana

Bild: All Out
  • 21. März 2026

Mit einer neuen Foto-Kampagne zeigen Menschen aus aller Welt, dass sie an der Seite der LGBTI-Community in Ghana stehen.

In dem afrikanischen Land könnte bald ein gefährliches Anti-LGBTI-Gesetz verabschiedet werden. Stimmt das Parlament zu, können Menschen in Ghana mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden, nur weil sie sich als queer identifizieren. Für die Unterstützung von LGBTI-Rechten oder das Anbieten von Dienstleistungen für queere Menschen drohen sogar bis zu zehn Jahre Gefängnis (queer.de berichtete).

Um zu zeigen, dass die Community in Ghana nicht allein ist, erheben Menschen auf der ganzen Welt ihre Stimme.

Auch du kannst dich an der globalen Soli-Aktion von All Out beteiligen: Das Poster "Ich stehe an der Seite von queeren Menschen in Ghana" gibt es hier zum Download. Drucke es aus  und mache ein Foto mit dem Motiv  zu Hause oder an einem bekannten Ort in deiner Stadt. Anschließend kannst du das Bild bis zum 31. März 2026 über ein Online-Formular hochladen. Die gesammelten Fotos sollen zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) am 17. Mai veröffentlicht werden.

"Gemeinsam können wir zeigen, dass Solidarität und Gleichberechtigung keine Grenzen kennen  und dass Menschen überall bereit sind, sich für Würde und Menschenrechte einzusetzen", so All Out. Parallel gibt es auch eine Online-Petition gegen das queerfeindliche Gesetz. (cw)

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