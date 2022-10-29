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Melly Doden mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Bild: Landkreis Aurich
  • 23. März 2026

Die langjährige Organisatorin des CSD Aurich, Melly Doden, wurde am Samstag von Landrat Olaf Meinen im Namen des Bundespräsidenten mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

"Mit dieser Auszeichnung wird Melly Dodens langjähriges, beeindruckendes Engagement für Demokratie, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander gewürdigt", erklärte der parteilose Politiker bei der feierlichen Zeremonie. "Melly zeigt Haltung  konsequent, mutig und mit ganz viel Herz. Gerade in herausfordernden Zeiten ist ihr Einsatz wichtiger denn je."

"Die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland entgegennehmen zu dürfen, war und ist für mich eine große Ehre, die keinesfalls selbstverständlich ist und dies für mich auch nie sein wird", schrieb Melly Doden auf Instagram. "Ich nehme diese Auszeichnung an und bin unfassbar glücklich und dankbar, dass ich und all die Menschen, die mir jahrelang den Rücken gestärkt haben, mit Stolz auf diese Auszeichnung blicken können."

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Die lesbische Aktivistin initiierte 2014 den ersten Christopher Street Day in Aurich und organisierte ihn bis 2025. In diesem Jahr wird der Ostfriesland-Pride erstmals von Stefan Obermaier verantwortet. (cw)

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