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Gelebter Existenzialismus

  • 24. März 2026
Luzi und Dietmar am Strand von Kiel (Bild: Rosa von Praunheim)

Die neue Ausstellung "Rosa in the Sky" in der Berliner Galerie Mond würdigt das bildnerische Werk des Ende 2025 verstorbenen Filmemachers und LGBTI-Aktivisten Rosa von Praunheim.

Rosa von Praunheim, geboren 1942 in Riga als Holger Bernhard Bruno Mischwitzky, gilt mit etwa 70 filmischen Werken als prägende Figur des Neuen Deutschen Films und als radikaler Aktivist der queeren Bewegung. Doch jenseits seines filmischen Werks entfaltet sich ein eigenständiges uvre als bildender Künstler  ein Werk, das in seiner Dringlichkeit heute aktueller erscheint denn je.

Von Praunheims Malerei und auch seine zeichnerische Arbeiten wirken ganz unmittelbar, mit kräftigen Farben, expressiven Linien und einer markanten Figuration. In seinen Bildern von Außenseiter*innen, Aktivist*innen, Liebenden und Verlorenen verdichtet sich eine Haltung, die das Private stets als politisch begreift. Körper erscheinen verletzlich und trotzig zugleich. Identität ist bei ihm niemals abgeschlossen, sondern Prozess  brüchig, performativ, widersprüchlich. Gerade in einer Zeit, in der Fragen nach Geschlecht, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Zugehörigkeit erneut intensiv verhandelt werden, gewinnt diese Perspektive neue Schärfe.

Seine Bilder sind keine dekorativen Objekte, sondern Interventionen. Sie fordern Haltung ein. Die expressive Überzeichnung dient dabei nicht der Karikatur, sondern der Entlarvung sozialer Masken.

Praunheims bildnerisches Werk erweist nicht nur als Ergänzung zum filmischen Schaffen, sondern als eigenständiger Raum ästhetischer und politischer Selbstbehauptung. Es ist Kunst als gelebter Widerspruch  laut, zärtlich, polemisch, verletzlich. Gerade deshalb ist Rosa von Praunheim heute nicht nur eine historische Figur der queeren Emanzipation, sondern ein zeitgenössischer Künstler im emphatischen Sinne: einer, dessen Bilder uns zwingen, Stellung zu beziehen. Dieses Werk ist eine Form des gelebten Existenzialismus: Das Subjekt erscheint nicht als feste Essenz, sondern als performativer Akt. Farbe und Linie sind Mittel der Selbstbehauptung.

Die Ausstellung "Rosa in the Sky" ist noch bis zum 4. April 2026 in der Galerie Mond (Bleibtreustraße 17, Berlin-Charlottenburg) zu sehen. (cw/pm)

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