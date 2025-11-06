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Kraftvoll und intim: Fotografien von Peter Hujar

Peter Hujar, Gary Schneider Contortion (II), 1979 © The Peter Hujar Archive / VG Bild-Kunst, Bonn 2026, Courtesy of The Peter Hujar Archive / ARS, New York, and Pace Gallery, Fraenkel Gallery, Maureen Paley, and Mai36
  • 25. März 2026

Zur großen Peter-Hujar-Werkschau "Eyes Open in the Dark" in der Bonner Bundeskunsthalle ist im Verlag Walther König ein gleichnamiger Katalog erschienen.

Der schwule Fotograf war eine der zentralen Figuren der New Yorker Downtown-Szene der 1970er und 1980er Jahre. Sein Hauptinteresse galt dem Porträt: Er fotografierte, zumeist in Schwarzweiß, seine Freund*innen, Liebhaber und Menschen aus seiner Umgebung in Bildern von eindrucksvoller Intimität und emotionaler Tiefe.

Als Hujar 1987 an den Folgen von Aids starb, war sein Werk weitgehend unbekannt. Heute zählt er zu den wichtigsten Fotograf*innen seiner Zeit, ein empfindsamer Chronist einer Ära der gesellschaftlichen Umwälzungen und radikalen sexuellen Veränderungen. In dem Katalog blicken die Autor*innen auch auf das Leben des Fotografen und seine Selbstfindung in der queeren Künstler*innen-Szene.

Das 144-seitige, gebundene Buch ist zum Preis von 25 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Das oben ausgewählte Foto ist das Covermotiv. Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle hat Fabian Schäfer unter der Überschrift "Das beeindruckende Werk von Peter Hujar" ausführlich auf queer.de gewürdigt. (cw/pm)

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