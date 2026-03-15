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Zeichnerisches Tagebuch eines trans Manns

  • 26. März 2026
Bild: Eden Nael Liedtke / Courtesy Rehbein Galerie Köln

In der neuen Ausstellung "Ich will nicht zeichnen  Ich will nur spielen" zeigt die Städtische Galerie Lüdenscheid Zeichnungen des queeren Künstlers Eden Nael Liedtke.

Seine Zeichnungen begleiten sein Leben: Sie zeigen die Spitzmaus, die sein Kater im Garten erjagt hat, das Kindheitsfoto auf dem Nachttisch der Mutter, das Zähneputzen im Krankenhaus und die Euphorie, sich nach medizinischen Eingriffen beim Umziehen nicht mehr unwohl zu fühlen. Der trans Mann, geboren 1997 in Hamburg, stellt dar, wie er vielschichtige Metamorphosen durchläuft, damit er seinen Körper als den eigenen wahrnehmen kann. Diese Angleichung ist ein körperlicher und emotionaler Prozess, geprägt von Schmerz, Veränderung, Ermächtigung und Befreiung.

Zeichnerische Exzellenz und die Fähigkeit zur gesellschaftlichen Reflexion lassen den Erkenntnis- und Erlebnisprozess der Identitätsbildung von Eden Nael Liedtke zu einer künstlerischen Position von bemerkenswerter Stringenz werden. Das vom Künstler bevorzugte, eher kleine Format lässt die Betrachter*innen unmittelbar teilhaben. Ausschnitthafte Einblicke gleichen Momentaufnahmen der Erinnerung und Unbefangenheit. Gleichzeitig finden Schmerz, Missachtung und emotionale Ambivalenz ihren Ausdruck in traumähnlichen Bildern. Das Schwarz des Graphits schafft harmonisch geführte Linien, inhaltliche Schwere wird erleichtert durch Feinfühligkeit und Sanftheit der Strichführung. Es geht um Abweichungen und Gemeinsamkeiten im Erleben und darum, einen Raum für Resonanzen zu schaffen.

Die Ausstellung "Ich will nicht zeichnen  Ich will nur spielen" wird am Freitag, den 27. März 2026 um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Lüdenscheid (Sauerfelder Str. 14) eröffnet und ist dort anschließend bis zum 14. Juni 2026 zu sehen. (cw/pm)

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