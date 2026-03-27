Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5229

"Rocketman hoch zwei"

Bild: @eltonjohn / instagram
  • 27. März 2026

Am 25. März feierte Elton John seinen 79. Geburtstag  mit einem ganz besonderen Gast am Tisch.

Taron Egerton (36), der in "Rocketman" den legendären Musiker verkörperte, überraschte den Jubilaren zum Geburtstag mit einem Besuch. Egerton feierte mit Elton John beim "Geburtstags-Lunch", wie Elton John auf Instagram verriet.

Er veröffentlichte das obige Bild von sich mit Egerton an seiner Seite  die beiden sitzen am Mittagstisch und trinken Espresso. "Rocketman hoch zwei", schrieb Elton John dazu. "Was für eine geniale Geburtstagsüberraschung, dass Taron Egerton mit uns zu Mittag gegessen hat", freute er sich und bedankte sich bei seinem Ehemann David Furnish (63): "Danke David Furnish, dass du diesen und jeden anderen Tag so besonders machst". Auch an seine Freund*innen, Familie und Fans, die ihm zum Geburtstag gratulierten, wendete er sich: "Und Danke an euch alle für die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung".

Das Wiedersehen erfolgte Jahre, nachdem sich John und Egerton bei den Dreharbeiten zu "Rocketman" kennengelernt hatten. Seit den Dreharbeiten verbindet die beiden eine enge Freundschaft, die über die Leinwand hinausgeht. So besuchten die Männer 2019 gemeinsam die Filmfestspiele von Cannes und weitere Anlässe. Taron Egerton war auch zusammen mit Elton John und dessen Familie im Urlaub an der Côte d'Azur.

Elton John lobte Egertons Darbietung seiner selbst in Interviews mit den Worten: "Ich sehe keinen Schauspieler, ich sehe mich selbst". Taron Egerton wiederum verriet in verschiedenen Interviews, dass sie auch nach Ende der Filmpromotion regelmäßig telefonierten und Elton John ihm Ratschläge für seine Karriere und sein Leben gab. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Zeichnerisches Tagebuch eines trans Manns (26.03.)

Kraftvoll und intim: Fotografien von Peter Hujar (25.03.)

Gelebter Existenzialismus (24.03.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Elton John
12.03.26 | Er "kämpft weiter"
Elton John: Ehemann David Furnish gibt Update zum Gesundheitszustand
04.03.26 | Bild des Tages
National Portrait Gallery zeigt Elton Johns Regenbogen­familie
06.02.26 | Prozess in London
Elton Johns Ehemann erhebt schwere Vorwürfe gegen die "Daily Mail"
03.01.26 | Silvesterfeier
Elton John postet seltenes Instagram-Bild mit seinen Söhnen
24.12.25 | Glücklicher Post bei Instagram
Elton John feiert Platin-Erfolg mit "Step Into Christmas"
22.12.25 | Mit Instagram-Post
Elton John feiert 20. Hochzeitstag mit David Furnish
Neu auf queer.de
Video des Tages
Die erste vertikale queere Serie ist online!
Prozess in München
Missbrauch nach dem Oktoberfest  Priester vor Gericht
Bild des Tages
"Rocketman hoch zwei"
Selbst­bestimmung abgeschafft
Rückschritt statt Schutz: Indiens neue trans Gesetzgebung sorgt für Empörung
Kommunale Initiativen
Erlangen und Nürnberg mit LGBTI-Plänen
Fall aus Brandenburg
Gericht: Mutmaßlich homophobe Polizeischüler zu Recht entlassen
Finnland
Oberster Gerichtshof verhängt Geldstrafe gegen queer­feindliche Ex-Innenministerin
"Queer leben"
Queer­beauftragte: Aktionsplan wird weiter umgesetzt