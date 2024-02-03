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Noch ein Orden für Thomas Hitzlsperger

Bild: Staatsministerium Baden-Württemberg / Ilkay Karakurt
  • 28. März 2026

Der schwule ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Hitzlsperger erhielt die Auszeichnung am Freitag im Neuen Schloss in Stuttgart vom scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) auch wegen des offenen Umgangs mit seiner Homosexualität. "Damit brach er ein längst fälliges Tabu und setzte ein deutliches Zeichen für Offenheit und Toleranz", hieß es in der Begründung.

Die Arbeit als Botschafter des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für Vielfalt im Fußball unterstreiche sein anhaltendes Engagement für eine weltoffene und faire Sportkultur: "In dieser Funktion setzt er sich für mehr Vielfalt in den Gremien, für eine Stärkung der Demokratie durch das Mittel des Fußballs, gegen homophobe Diskriminierung und für einen zeitgemäßen Umgang mit sexueller Identität im Sport ein. Auch sein breites Engagement in verschiedenen sozialen Projekten und gegen Rassismus unterstützt die Entwicklung hin zu einer modernen und vielfältigen Gesellschaft."

Kretschmann zeichnete insgesamt 27 Persönlichkeiten mit dem Orden aus. Es handle sich allesamt um Vorbilder, erklärte der Ministerpräsident. So wurde mit Niko Kappel einer der erfolgreichsten Para-Kugelstoßer der Welt ausgezeichnet. Kappel setze mit seinen sportlichen Leistungen beeindruckende Maßstäbe, erklärte die Stuttgarter Staatskanzlei. Er setze sich aber auch abseits des Wettkampfrings in beachtlicher Weise ein. Etwa, indem er sich als Kuratoriumsmitglied der Stiftung der Deutschen Fußball Liga für Inklusion und einen respektvollen Umgang miteinander einsetze.

Thomas Hitzlsperger war für sein Engagement gegen Homofeindlichkeit bereits im Oktober 2020 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem Bundesverdienstkreuz geehrt worden (queer.de berichtete). (cw/AFP)

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