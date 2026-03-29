29. März 2026

Bild: Luan Lamberty

Noch bis zum 22. Mai 2026 zeigt das Rainbow Center in Luxemburg unter dem Titel "Gathering" 18 Gemälde des Künstlers Luan Lamberty.



Lamberty arbeitet mit scheinbar einfachen Motiven wie Teebeuteln oder Obst, die bei näherer Betrachtung gesellschaftliche Themen aufgreifen. So verweist etwa ein Werk mit dem Titel "T(ea) for trans rights" auf die Rechte von trans Menschen. Seine Arbeiten thematisieren soziale und politische Fragen meist indirekt und mit subtilen Anspielungen.

Typisch für den Luxemburger Künstler sind auch gesichtslose Figuren, die bewusst Interpretationsspielraum lassen. Durch Kontraste in Farbe und Stimmung kombiniert er Leichtigkeit mit unterschwelliger Spannung und lädt das Publikum dazu ein, eigene Deutungen zu entwickeln.



Die Ausstellung versteht sich als offener Prozess des Zusammenkommens und Wahrnehmens, bei dem Betrachtende die Szenen selbst vervollständigen sollen. (cw)











