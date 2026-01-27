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Ein Blick oder eine Berührung konnten tödlich enden

Bild: Theater Erfurt
  • 31. März 2026

Das eindringliche Musikdrama "For a Look or a Touch" von Jake Heggie erzählt von einer schwulen Liebe im Nationalsozialismus  ab April ist es am Theater Erfurt zu sehen.

Die Verfolgung homosexueller Männer während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland ist ein oft vergessener Aspekt im Gedenken an den Holocaust. Viele von ihnen wurden damals verhaftet, in Konzentrationslager deportiert, gefoltert und ermordet. Die Handlung des kurzen Musikdramas von Jake Heggie basiert auf realen Ereignissen und wurde unter anderem von Manfred Lewins Tagebuch sowie den Dokumentarfilm "Paragraph 175" inspiriert.

Ein Blick oder eine Berührung konnte zur Zeit des Nationalsozialismus tödlich enden, wenn der Blick von einem Mann an einen anderen gerichtet war, die Berührung nicht nur freundschaftlich. So ging es auch Gad und Manfred, zwei verliebten jungen Männern in Berlin. Viele Jahrzehnte später sitzt Gad in seiner Wohnung in New York und will diese Zeit und ihre Gräuel vergessen. Doch Manfred, der mit seiner ganzen Familie im Konzentrationslager ermordet wurde, drängt sich immer wieder in Gads Erinnerung und zwingt zur Auseinandersetzung und Aufarbeitung.

Im Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Poesie, Jazz, Swing und zeitgenössischer Musik gelingt es Jake Heggie und Gene Scheer, diesen wenig beleuchteten Aspekt der nationalsozialistischen Terrorherrschaft einfühlsam zu betrachten. Premiere am Theater Erfurt (STUDIO.BOX) feiert "For a Look or a Touch" am Samstag, den 11. April 2026 um 19 Uhr. Fünf weitere Vorstellungen stehen bis zum 12. Juni auf dem Programm Mehr Infos, alle Termine und Karten gibt es auf theater-erfurt.de. (cw/pm)

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