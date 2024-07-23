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Queere Träume und Albträume als Comic

Bild: Soizick Jaffre / Moom Comics
  • 01. April 2026

Moom Comics präsentiert den dritten Band der außergewöhnlichen queeren Comic-Anthologie "Silence"  mit neuen Comics von queeren Künstler*innen aus ganz Europa.

"Silence" ist eine außergewöhnliche Anthologie wortloser Comics  Geschichten, die ausschließlich durch Bilder erzählt werden. Durch den Verzicht auf Text überwindet die Reihe Sprachbarrieren und erreicht ein internationales Publikum.

Mit "Dream" und "Nightmare" hat auch die neue Publikation zwei Themen und zwei Cover  gestaltet von Giopota aus Bologna, der mit DC Comics zusammenarbeitet, sowie von Krzysztof Schodowski, einem polnischen Autor und Dichter. Im Inneren finden sich Arbeiten von Marco Klein Nijenhuis, Sascha Dörp, Soizick Jaffre, Ive Senkowski, Jorge Pautrat und Len Gog.


Die beiden Cover der neuen Ausgabe

In den sechs eigenständigen Geschichten bewegen sich die queeren Figuren durch die fragile Logik von Träumen oder stellen sich der Intensität von Albträumen. Die Künstler*innen erkunden diese gegensätzlichen Welten durch unterschiedliche visuelle Sprachen  zwischen ruhigen, atmosphärischen Sequenzen und Momenten von Spannung und Unruhe.

Die gedruckte Comic-Anthologie "Silence 5+6: Dream / Nightmare" kann zum Preis von 25 Euro über eine Kickstarter-Kampagne vorbestellt werden, die Auslieferung soll im Mai 2026 erfolgen. Ein E-Book gibt es schon ab 10 Euro. (cw/pm)

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