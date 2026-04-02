Von Begehren, Verführung, Sehnsucht und Freiheit

02. April 2026

Im Konkursbuch Verlag ist die 22. Ausgabe des erotischen Jahrbuchs "Mein schwules Auge" erschienen  die Text- und Bildbeiträge stehen diesmal unter dem Motto "Bordello".



Seit 2003 versammelt das Jahrbuch internationale Kunst und Texte zur schwulen Erotik  mit über 500 beteiligten Künstler aus aller Welt und vielfältigen Perspektiven jenseits des Mainstreams. Die Ausgabe "Bordello" erkundet einen Raum zwischen Mythos und Realität: lustvoll, provokant und sinnlich. Bilder und Texte kreisen um Begehren, Verführung, Sehnsucht und Freiheit  zwischen Rohheit und Poesie. Herausgegeben von Rinaldo Hopf und Johnny Abbate, präsentiert der Band rund 60 Künstler aus 30 Ländern, ergänzt durch exklusive Texte u.a. von Crauss, Brad Fairchild, Jack Fritscher und Wieland Speck.

"Gestern Schande, heute Rebellion, morgen Legende"  so heißt es im Klappentext, der das Bordello als einen Ort beschreibt, an dem Licht und Schatten, Begehren und Kommerz aufeinandertreffen. Ein besonderes Kapitel ist dem kürzlich verstorbenen großen Filmemacher, Künstler und lieben Freund Rosa von Praunheim gewidmet, ohne dessen Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von 1971 nicht nur die deutsche Schwulenbewegung vollkommen anders ausgesehen hätte.



"Mein schwules Auge 22" ist zum Preis von 25 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





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