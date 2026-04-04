So heiß war Kai Pflaume in Drag!

04. April 2026

Bild: IMAGO / Horst Galuschka

In der ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" ist Moderator Kai Pflaume von einem Gast mit einer queeren Anekdote aus seiner TV-Vergangenheit überrascht worden.



Schauspieler Christoph Maria Herbst erinnerte Pflaume in der Ausgabe vom Donnerstag an einen Auftritt in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" aus dem Jahr 2000. Damals hatte der Moderator eine Wette verloren und trat anschließend als Dragqueen in Frauenkleidung auf.

Herbst griff diese Szene während der Sendung auf und brachte Pflaume damit kurzfristig in Verlegenheit. "Das hat mir so gefallen, und seitdem hängst du bei mir auch am Spind", meinte der Schauspieler unter Lachen des Publikums. Der Moderator bestätigte den Drag-Auftritt und reagierte mit Humor auf die Anspielung: "Stehst du auf Rothaarige?", fragte Pflaume zurück.



Die Unterhaltung entstand zu Beginn der regulären Quizrunde, in der neben Herbst auch Schauspieler Jürgen Vogel zu Gast war. (cw)







