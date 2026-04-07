Porträts aus der queeren autonomen Szene Berlins

07. April 2026

Ikarus und Uwe, 1990 (Bild: Ines De Nil)

Noch bis zum 2. Mai 2026 zeigt das Fotoforum Dresden die Ausstellung "We exist" von Ines De Nil, deren Werke erstmals seit über dreißig Jahren wieder gezeigt werden.



Ines De Nil ist Fotografin und Filmemacherin, die in den späten 1980er und 1990er Jahren die queere autonome Szene in Berlin porträtierte. Bislang wurde nur ein Teil ihres umfangreichen Lebenswerks öffentlich gezeigt. Mit ihren Arbeiten bewegt sie sich an der Schnittstelle zwischen dokumentarischem Zeugnis und künstlerischer Fotografie. Sie eröffnen Einblicke in Räume der Intimität und des Selbstausdrucks, die für die Entwicklung einer sichtbaren queeren Kultur von zentraler Bedeutung waren und sind.

Viele dieser Räume und Personen sind heute kaum dokumentiert, sei es aus Gründen des Selbstschutzes oder weil das damalige Geschehen als zu abseitig oder nischig galt. Inmitten dieses Geschehens baute Ines De Nil echte Beziehungen zu den Menschen, die sie fotografierte, auf. Dabei folgte ihre Arbeit einem einfachen Prinzip: Menschen so zu zeigen, wie sie gesehen werden wollten, was ihr ermöglichte, das unmittelbare und unverstellte queere Leben abzubilden.



Entstanden sind Fotografien voll sex- und körperpositiver Bildsprache, geprägt von geteilter Gemeinschaft und gegenseitigem Respekt. Keine der porträtierten Personen trat verkleidet oder verfremdet auf; vielmehr existieren sie in ihrer eigenen Authentizität und Schönheit  sichtbar und selbstbestimmt. Denn dies war ein zentrales Anliegen der Künstlerin: "Ich wollte die Menschen stets so zeigen, wie sie sich zeigen wollten."



Ines De Nil, Jahrgang 1947, lebt seit 2024 in Dresden. Vinzenz Damm erschließt seit 2025 ihr fotografisches Werk, produzierte und kuratierte die im Fotoforum Dresden (Neustädter Markt 12) stattfindende Ausstellung. (cw/pm)











