09. April 2026

Das Staatstheater Darmstadt hat den queeren Kultroman "Detransition, Baby" von Torrey Peters auf die Bühne gebracht.



Reese und Ames waren ein glückliches trans Paar in New York, mit dem Traum von einer Familie. Doch dann entscheidet sich Ames, wieder als Mann zu leben. An seiner Detransition und den Gründen dafür zerbricht die Beziehung krachend.



Als drei Jahre später Ames' cis Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt? Reese, die immer Mutter werden wollte, ringt nach diesem Vorschlag mit sich und ihrer Rolle in der Konstellation. Und auch Katrina hat ihre Zweifel. Miteinander und allein begeben sich alle drei in die Auseinandersetzung um eine mögliche gemeinsame Zukunft.

In der witzigen, aufwühlenden und ehrlichen Inszenierung nähert sich Regisseur*in Cy Linke den Geschichten der drei Protagonist*innen und stellt sich mit ihnen den Fragen nach Körper, Geschlecht und Familie: Was heißt es, Eltern zu sein? Oder eine Frau? Und was haben eigentlich Elefanten damit zu tun?



"Detransition, Baby" feierte Ende März am Staatstheater Darmstadt Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es noch am 11. und 25. April sowie am 2. Mai 2026. Die Romanvorlage wurde für ihre ehrliche Darstellung von Geschlechterrollen und Beziehungen mit dem PEN/Hemingway Award ausgezeichnet. (cw/pm)











