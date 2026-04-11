Der Professor, der Sexarbeiter und die Jungfrau Maria

11. April 2026

In der neuen Ausstellung "Imitationen von Paul" in Berlin tritt Philipp Gufler in einen Dialog mit dem schwulen Maler Paul Hoecker (1854-1910), dessen Leben und Werk aufgrund eines Skandals lange marginalisiert wurden.



Dem einstigen Professor an der Akademie der Bildenden Künste München wurde vorgeworfen, dass ihm ein männlicher Sexarbeiter Modell als Jungfrau Maria für ein Madonnenbild gestanden habe. Dieser Vorwurf war 1898 Anlass zum Rücktritt von seiner Professur und zur Übersiedlung nach Italien.



In "Imitationen von Paul" nimmt Philipp Gufler Hoeckers vielschichtige Biografie zum Ausgangspunkt für einen Akt künstlerischer Identifikation. Auf zwei jeweils 12,5 Meter langen Stoffbahnen setzt er sich im Siebdruckverfahren mit dem umfangreichen Schaffen Hoeckers auseinander, das bis heute nicht vollständig katalogisiert ist. Die Siebdrucke beruhen auf intensiver Archivarbeit sowie Recherchen in Nachlässen und Bildsammlungen. Sorgfältig wählt er Stoffe und Farben aus, die mit Aspekten von Hoeckers Werk korrespondieren.

Eine neue Werkgruppe von Keramiken zeigt Bildmotive, die ebenso auf umfangreiche Archivforschungen zurückgehen; viele Motive stehen im Zusammenhang mit Paul Hoeckers Werk und dem Archiv von Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft in Berlin  einer Einrichtung, die 1933 zerstört wurde und deren Bildarchiv teilweise verkauft, verloren ging und später in Fragmenten über Europa verstreut wurde.



Die Ausstellung wird am Freitag, den 1. Mai 2026 um 18 Uhr in der BQ Galerie (Weydingerstraße 10, 10178 Berlin-Mitte) eröffnet und ist dort anschließend bis zum 4. Juli zu sehen. Parallel erscheint in Kooperation mit dem Forum Queeres Archiv München die Publikation "Spuren von Paul / Traces of Paul". (cw/pm)







