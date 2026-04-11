Die CSD-Saison 2026 ist offiziell eröffnet!

12. April 2026

Über 100 Menschen haben am Samstag im brandenburgischen Angermünde den Auftakt der diesjährigen Christopher-Street-Day-Saison begangen.



Geschminkt und verkleidet zogen viele von ihnen mit Regenbogenflaggen durch die Straßen. Auf Bannern war in bunten Buchstaben zu lesen "Liebe ist ein Menschenrecht" oder "Love is Love  Happy Pride". Auch mehrere Fäuste neben dem Spruch "Kein Bock auf Nazis" waren dabei. Nach Angaben des Polizei-Lagedienstes verlief der Zug am frühen Nachmittag friedlich.



@csdangermuendeundschwedt Mehr als CSD Angermünde dürfen dieses Jahr die PRIDE SAISON ERÖFFNEN. WIR BEDANKEN UNS AN ALLE BESUCHERINNEN. WIR HOFFEN IHR SEID NÄCHSTES JAHR WIEDER DABEI. HERZLICHEN DANK EUER CSD ANGERMÜNDE TEAM FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG tagesschau24 live Teilnehmende des Christopher Street Days (CSD) ziehen am 11.04.2026 durch die Angermünder Innenstadt (Quelle: dpa/J.Kalaene) Player: audioMehr als 100 Menschen demonstrieren beim CSD in Angermünde 2 Min Brandenburg CSD Angermünde: Dutzende Menschen auf der Straße Stand: 11.04.2026 17:52 Uhr "Bunt ist stärker als Hass"  unter diesem Motto sind beim CSD in Angermünde Dutzende Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei sicherte die Demonstration ab. Dutzende Menschen haben am Samstag beim Christopher Street Day in Angermünde (Uckermark) unter dem Motto "Bunt ist stärker als Hass" für die Rechte queerer Menschen demonstriert. Die Veranstaltenden sprachen auf rbb|24-Anfrage von bis zu 160 Teilnehmenden, eine rbb-Reporterin vor Ort von etwa 140 und die Polizei von etwa 100. Auf Bannern waren in bunten Buchstaben Botschaften wie "Liebe ist ein Menschenrecht" oder "Love is Love  Happy Pride" zu lesen. Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich, es gab keine Zwischenfälle. Die Polizei sei laut einem Sprecher mit etwa 50 Beamten vor Ort gewesen, die den Aufzug begleitet und abgesichert hätten.#csdAngermünde #csddeutschland #fckafd #fcknzs #Liebeistkeinverbrech Auf uns  Andreas Bourani TikTok / CSD Angermünde/SCHWEDT ODER

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Die Veranstalter*innen sprechen vom ersten CSD in diesem Jahr deutschlandweit. "Damit setzt die Region ein frühes Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und queeres Leben  und zeigt, dass Pride nicht nur in großen Metropolen stattfindet", heißt es von den Organisator*innen bei Facebook. Ihr Motto: "Bunt ist stärker als Hass".

Bis zum Herbst stehen in Deutschland weit über 100 Pride-Veranstaltungen auf dem Programm. Den Abschluss der CSD-Saison 2026 bilden Emmendingen, Herzogenaurach, Kaiserlautern, Landshut und Stendal am 26. September. Die größeren Demo-Paraden etwa in Berlin, Köln, München und Hamburg starten in den Sommermonaten (Alle CSD-Termine 2026 auf queer.de).



Der CSD erinnert an die New Yorker Stonewall-Aufstände im Jahr 1969, setzt ein Zeichen für queere Sichtbarkeit und versteht sich als Protest für gleiche Rechte, Vielfalt und Akzeptanz. Deutschlandweit gab es in den letzten Jahren vermehrt Gegendemonstrationen und Störversuche aus der rechten Szene. (cw/dpa)











