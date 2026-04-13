Mehr Freude mit AdeY

13. April 2026

Die Little Black Gallery in London hat mit "Joy" einen neuen, sehr sexy Bildband des britisch-schwedischen Fotokünstlers AdeY veröffentlicht.



Seit er Vater geworden ist, hat AdeY nach einer neuen Richtung für sein Schaffen gesucht  einer, die sein Gefühl der Freude zum Ausdruck bringt. So ist dieses Buch eine Hommage an das Leben, seine Familie und das Leben selbst. Gleichzeitig bleibt es seinem klassischen Bildstil treu, der von Bewegung, Tanz und dem menschlichen Körper geprägt ist.



"Im Kern ist dieses Projekt eine zutiefst persönliche Reise", sagt AdeY über das Buch. "Als mein Sohn Kenzo zur Welt kam, veränderte er meinen Blickwinkel auf eine Weise, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich merkte, dass ich den Moment intensiver leben wollte, dass ich dieses Gefühl der Freude auch inmitten der alltäglichen Herausforderungen bewahren wollte. Es ging nicht nur darum, beschwingt zu sein; es ging darum, eine stillere, tiefere Freude darin zu finden, einfach zu sein, Vater zu sein, präsent zu sein und offen zu sein für die Liebe in ihrer reinsten Form."

All die Negativität in der Welt wollte AdeY von sich weisen: "Es gibt so viel Konflikt da draußen, so viele Ablenkungen, und ich verspürte dieses intensive Bedürfnis, in die Reinheit der Welt meines Kindes einzutauchen. In gewisser Weise trauerte ich um den Verlust meiner eigenen kindlichen Unschuld und entdeckte jene Spielfreude und Kreativität wieder, die Kinder von Natur aus besitzen."







Der 68-seitige Bildband, herausgegeben von Ghislain Pascal und gedruckt in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren, vereint über 30 Fotografien von AdeY. Erhältlich ist das Buch zum Preis von 65 US-Dollar (35,57 Euro) zuzüglich Versandkosten online über boysboysboys.org.



Niemand weiß genau, wer AdeY ist. Der wirkliche Name, das Alter und der Wohnort des britisch-schwedischen Künstlers sind immer noch unbekannt. AdeY gab seine Karriere als professioneller Tänzer auf, was in den Fotografien, in denen Choreografie, Performance und Fotografie kombiniert werden, deutlich wird. Er hat eine Reihe von poetischen Fotobüchern und Zines veröffentlicht und in einigen der bekanntesten Galerien und Museen der Welt ausgestellt, darunter in London, New York, Los Angeles, Helsinki und Stockholm. (cw/pm)











