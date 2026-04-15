Ausstellung: Queere Söhne und ihre Väter

15. April 2026

Für sein fotografisches Langzeitprojekt "Beyond the Silence" hat Rainer Christian Kurzeder queere Söhne und ihre Väter porträtiert  jetzt sind die beeindruckenden Bilder in Berlin zu sehen.



In "Beyond the Silence" geht es um die oft unausgesprochenen Dynamiken zwischen Vätern und ihren Söhnen, aus einer queeren Perspektive heraus. Ausgehend von einer persönlichen Fragestellung untersucht die Arbeit Nähe, Distanz, Schweigen und die Spannungen, die familiäre Beziehungen über Jahre prägen können.



Im Zentrum stehen nicht dramatische Gesten, sondern stille Zustände zwischen zwei Menschen, die miteinander verbunden sind. Die Porträts entstanden an Orten, die von den Beteiligten selbst gewählt wurden  häufig Räume ihres Alltags oder Orte mit biografischer Bedeutung. Der Raum fungiert dabei als stiller Co-Autor und erweitert die Beziehungsebene um eine weitere erzählerische Schicht.

Die Serie bewegt sich zwischen dokumentarischer Beobachtung und präziser Inszenierung und versteht Familie als gesellschaftlichen wie emotionalen Resonanzraum. Mindestens fünf der fotografierten 32 Vater-Sohn-Paare wurden über einen Aufruf bei queer.de gefunden.



Die Porträts von Rainer Christian Kurzeder sind vom 18. April bis 21. Juni 2026 im Rahmen der Ausstellung "Mind the Gap  Meisterklasse Ostkreuzschule für Fotografie Linn Schröder & Ingo Taubhorn" im Haus am Kleistpark (Grunewaldstraße 6-7, 10823 Berlin-Schöneberg) zu sehen. Sechs weitere Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)



Beyond the Silence

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