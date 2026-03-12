Tom und Bill Kaulitz bekommen eigene Wachsfiguren in Berlin

16. April 2026

Die Vermessungen haben bereits stattgefunden: Tom und Bill Kaulitz werden als erste Zwillinge in der Geschichte des Madame Tussauds Berlin als Wachsfiguren verewigt.



Die Enthüllung ist laut dem Wachsfigurenkabinett für den Sommer 2026 geplant. Hinter den Kulissen läuft das aufwändigste Projekt in der jüngeren Geschichte des Hauses schon seit vergangenem Jahr. Seit dem Sitting der Kaulitz-Brüder im September 2025 in München feilen rund 20 Künstler*innen in den Merlin Magic Making Studios in London an den Figuren  jedes Detail soll stimmen, von der Körperhaltung über den Stil bis hin zu jener schwer greifbaren Aura, die Bill und Tom Kaulitz zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Seit ihrem Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel haben sich die Brüder mehrfach neu erfunden und wandeln heute zwischen Musik, Mode und Entertainment.



Für Nadja Troublefield, General Managerin von Madame Tussauds Berlin, ist die Wahl folgerichtig: "Bill und Tom Kaulitz sind ein perfektes Beispiel dafür, wie vielseitig und international deutsche Popkultur heute ist. Mit den ersten Zwillingsfiguren in unserer Ausstellung setzen wir ein starkes Zeichen, künstlerisch wie inhaltlich."



Dass die beiden Brüder Zwillinge sind, macht die Aufgabe nicht einfacher  im Gegenteil. Genetische Nähe und charakterliche Verschiedenheit gehen bei den Kaulitz-Brüdern Hand in Hand, und genau das soll sich in den Figuren widerspiegeln. Tom Kaulitz bringt es in einem Statement selbst auf den Punkt: "Für mich ist spannend, wie sie diese Gegensätze hinbekommen. Wir sehen uns zwar ähnlich, ticken aber komplett unterschiedlich  im Stil, in der Ausstrahlung, in allem. Genau das sichtbar zu machen, ist am Ende der entscheidende Punkt."

Auch der queere Bill Kaulitz ist sichtlich bewegt von dem Projekt  nicht zuletzt deshalb, weil es nicht sein erstes Mal ist. "Ich kenne das Gefühl ja schon, eine eigene Wachsfigur zu haben, aber dieses Mal ist es komplett anders", sagt er. "Wir sind heute ganz andere Menschen, haben uns extrem weiterentwickelt. Und jetzt gemeinsam als Zwillinge verewigt zu werden, macht das Ganze nochmal viel besonderer." Er sei sehr gespannt, ob die Künstler es schafften, diese Veränderung wirklich einzufangen.



Das Madame Tussauds Berlin zeigt derzeit über 120 berühmte Persönlichkeiten. Die Kaulitz-Brüder werden, wenn die Enthüllung im Sommer 2026 stattfindet, nicht nur Teil dieser Riege sein  sie werden als erstes Zwillingspaar in die Geschichte der Ausstellung eingehen. Wie die Vermessungen der Brüder abliefen, soll auch die neue Staffel der Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zeigen, wie die Brüder in ihrem Podcast verraten haben. "Ich sag mal so, wir wurden überall vermessen", kündigte Bill Kaulitz bereits an. (cw/spot)











