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Queere Aneignung von Tradition

  • 17. April 2026
Bild: People, Not-Yet Here, Videoinstallation, 2026

Mit "resistant theatre" zeigt der Württembergische Kunstverein in Stuttgart eine umfassende Einzelausstellung der queer-feministischen südkoreanischen Künstlerin siren eun young jung.

jung, die 2019 im koreanischen Pavillon auf der Venedig-Biennale vertreten war, zählt zu den einflussreichsten Video-Künstler*innen Südkoreas. Im Zentrum der Ausstellung steht der jüngste und abschließende Teil ihrer "theatre"-Trilogie: die dreiteilige, bild- und klangintensive Videoinstallation "resistant theatre", die erstmals außerhalb Koreas präsentiert wird.

Die Trilogie, die der Kunstverein in ihrer Gesamtheit zeigt, basiert auf einer langjährigen Beschäftigung der Künstlerin mit Yeoseong Gukgeuk  einem in den 1950er Jahren in Südkorea populären Musiktheatergenre, bei dem alle Rollen, auch männliche Figuren, von Frauen gespielt werden. Auf dieser Grundlage entwickelt jung in ihren Videos, Performances und Archivinstallationen queer-feministische Erzähl- und Handlungsräume, die sich jenseits westlicher Diskurse verorten.

Der erste Teil der Trilogie, "trans theatre", widmet sich der frühesten Generation von Darstellerinnen männlicher Rollen im Yeoseong Gukgeuk, ihren Erfahrungen und Archiven. "deferral theatre", der zweite Teil, entstand in enger Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstler*innen aus der LGBTI-Community und untersucht Fragen von Performativität und Repräsentation sowie zur Aneignung von Tradition. jung löst Yeoseong Gukgeuk aus seinen patriarchalen Zuschreibungen und verhandelt es stattdessen als imaginären Ursprung queerer Kulturpraktiken.

Die Ausstellung ist vom 18. April bis zum 2. August 2026 im Württembergischen Kunstverein (Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart) zu sehen. Eröffnung ist bereits am Freitag, den 17. April um 19 Uhr. (cw/pm)

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