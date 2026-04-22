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Was ist das überhaupt, "mein Geschlecht"?

Bild: Maris Eufinger
  • 22. April 2026

Am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg feierte am vergangenen Freitag das queere Stück "Lipstick Quings Revolution" Premiere.

Queens, Kings, Quings of the Nation! Zieht eure Lippenstifte aus den Werkzeugtaschen, schreibt es in großen roten Lettern an jede Betonwand: Revolution  Love knows no Gender!

Der Gott Atum verwünschte einst die Männer und sie wurden impotent. Diese drastische Lösung benötigen die drei queeren Performer*innen Less Brandes-Hell (she/her), Micha Krause (all pronouns) und Juno Peter (they/them) sicher nicht, um die Geschlechterrollen, die wir von klein auf verinnerlichen und ständig wiederholen, auf der Bühne zu hinterfragen. Sie verfügen über die Wirksamkeit ihrer eigenen Geschichten, mussten und wollten neue Erfahrungen und Wege suchen, um für sich herauszufinden: Was ist das überhaupt, "mein Geschlecht"?

"Weder die Natur noch die Gesellschaft haben das Definitionsrecht beim Geschlecht", heißt es in der Ankündigung des SchauSpielHauses. "Ob hetero oder queer oder alles dazwischen: Wir alle kennen diesen Zustand, wenn dich Meinungen oder die Angst vor dem Urteil anderer Menschen davon abhalten, das zu sein, was du bist, wie du dich zeigen willst. Charakter, Integrität und Mut zum eigenen Leben sind wichtiger und unsere Denkschablonen meist viel zu grob für die vielfältige Wirklichkeit."

Zum Abschluss seiner langjährigen Tätigkeit im Jugendbereich des SchauSpielHauses inszeniert Michael Müller erstmals im RangFoyer. Weitere Vorstellungen von "Lipstick Quings Revolution" gibt es noch am 25. April sowie am 3., 4. Und 5. Mai 2026. (cw/pm)

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