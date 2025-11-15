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Eine Viertelmillion für queere Jugendarbeit in Hessen

Bild: HMSI
  • 23. April 2026

Für die Fortsetzung des Projekts "Queere Jugendliche im ländlichen Raum" hat Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) dem Hessischen Jugendring (hjr) als Träger einen Förderbescheid in Höhe von 248.000 Euro übergeben.

"Der hjr entwickelt jugendpolitische und pädagogische Strukturen in Hessen im Rahmen der geförderten Projekte maßgeblich weiter. Die Projekte tragen dazu bei, dass Lebenswelten queerer Jugendlicher sichtbar, ihre Bedarfe erkannt und dass insbesondere im ländlichen Raum professionelle Unterstützungsangebote verankert werden", sagte Hofmann im Rahmen der Übergabe am Dienstag in Wiesbaden. Gerade für junge queere Menschen sei es wichtig, Angebote in erreichbarer Nähe ihrer Wohnorte vorzufinden.

Die neuen Projektpartner von "Queere Jugendliche im ländlichen Raum" sind die Stadt Fritzlar, der Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der hessische Landesverband des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie die Hessische Jugendfeuerwehr. Sie werden in der aktuellen Förderperiode, die sich vom zweiten Quartal 2026 bis zum ersten Quartal 2028 erstreckt, kontinuierlich von einer Referentin des hjr bei der Umsetzung des Projekts begleitet und beraten. Außerdem werden die verschiedenen aktuellen und ehemaligen Standorte für Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung untereinander vernetzt. In den beiden vorangegangenen Umsetzungsphasen waren bereits acht weitere hessische Kommunen beteiligt.

Grundlage von "Queere Jugendliche im ländlichen Raum" ist ein Konzept, das 2022 in einem durch den Jugendring koordinierten und begleiteten Beteiligungsprozess erarbeitet wurde, an dem neben Vertreter*innen der kommunalen Spitzenverbände auch weitere Expert*innen aus der kommunalen Jugendarbeit mitgewirkt haben. (cw/pm)

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