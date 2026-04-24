Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5257

Eine Brücke zum queeren Leben im Nollendorfkiez

Bild: Michael Pyter
  • 24. April 2026

In der kommenden Ausstellung "Next to Eldorado" im Berliner Buchladen Eisenherz zeigt Michael Pyter zum ersten Mal einen Teil seiner großformatigen Kreidezeichnungen.

Pyter bringt durch seine Arbeit als Grafik-Motion-Designer, Illustrator und Schauspieler verschiedene Perspektiven in seine künstlerische Praxis ein. In seinen Kreidezeichnungen (Triptychon 2,10 m x 4,80 m) auf Berliner Zeitungen der 1920er Jahre befasst er sich mit verschiedenen Lebenswelten, zwischenmenschlichen Beziehungen und Seelenzuständen.

Die Motive bewegen sich zwischen Traumsequenzen und Theaterszenen  atmosphärisch entrückt, dabei stets mit einem präzisen Interesse an Körpersprache und Komposition. Die Verwendung von Kreide und rund hundert Jahren alten Zeitungen unterstreichen den flüchtigen Charakter der dargestellten Momente und bildet eine Brücke zum queeren Leben im Berliner Nollendorfkiez  damals wie heute.

Die Ausstellung wird am Samstag, den 2. Mai 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)

Links zum Thema:
» Michael Pyter auf Instagram

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Eine Viertelmillion für queere Jugendarbeit in Hessen (23.04.)

Was ist das überhaupt, "mein Geschlecht"? (22.04.)

"Der Teufel trägt Prada 2": Roter Teppich wird zur Modenschau (21.04.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
"Staatsversagen muss enden"
LSVD+ fordert zehn Sofortmaßnahmen gegen Queer­feindlichkeit
Sie nimmt ihre Fans mit nach Wien
"Habe so viel zu geben": Barbara Schöneberger startet YouTube-Kanal
Showdown Ende Mai
Hollywood-Flair für GNTM-Finale: Heidi Klum begrüßt Sharon Stone
Trump-Regierung
Neuer US-Marine-Chef hat etwas gegen queere Menschen  und gegen Hexen
Stellenausschreibung
Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in für Café Strich-Punkt
Vor 20 Jahren gelauncht
Spotify-Bestenlisten zum Jubiläum: Taylor Swift und Bad Bunny obenauf
Gewinnspiel
Noah Kahan
Gewaltige Einspiel-Prognosen
Kinofilm "Michael": Riesenerfolg trotz Megakritik?