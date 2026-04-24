Eine Brücke zum queeren Leben im Nollendorfkiez

24. April 2026

In der kommenden Ausstellung "Next to Eldorado" im Berliner Buchladen Eisenherz zeigt Michael Pyter zum ersten Mal einen Teil seiner großformatigen Kreidezeichnungen.



Pyter bringt durch seine Arbeit als Grafik-Motion-Designer, Illustrator und Schauspieler verschiedene Perspektiven in seine künstlerische Praxis ein. In seinen Kreidezeichnungen (Triptychon 2,10 m x 4,80 m) auf Berliner Zeitungen der 1920er Jahre befasst er sich mit verschiedenen Lebenswelten, zwischenmenschlichen Beziehungen und Seelenzuständen.

Die Motive bewegen sich zwischen Traumsequenzen und Theaterszenen  atmosphärisch entrückt, dabei stets mit einem präzisen Interesse an Körpersprache und Komposition. Die Verwendung von Kreide und rund hundert Jahren alten Zeitungen unterstreichen den flüchtigen Charakter der dargestellten Momente und bildet eine Brücke zum queeren Leben im Berliner Nollendorfkiez  damals wie heute.



Die Ausstellung wird am Samstag, den 2. Mai 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











