Heute ist Tag der lesbischen Sichtbarkeit!

26. April 2026

Der 26. April ist der Tag der lesbischen Sichtbarkeit  in ganz Deutschland gab es Flaggenhissungen vor Rathäusern, Kundgebungen und Kulturveranstaltungen.



Die riesige Fahne auf unserem Bild des Tages wurde bereits am Freitag auf dem Vorplatz des Rathauses Reinickendorf in Berlin gehisst. "Aktuelle Zahlen zeigen, dass viele Lesben weiterhin Diskriminierung erfahren", erklärte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) in einem Grußwort. "Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam ein Zeichen für Respekt, Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe setzen. Reinickendorf steht klar gegen jede Form von Diskriminierung und Gewalt.

Das Bundesland Hessen startete zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit die Ausschreibung des Preises für Lesbische Sichtbarkeit 2026. Die Auszeichnung, die in diesem Jahr bereits zum vierten Mal verliehen wird, ist mit 10.000 Euro dotiert und rückt Menschen und Initiativen in den Vordergrund, die lesbisches Leben sichtbar machen und gesellschaftliches Engagement stärken. Nominierungen sind ab sofort und bis zum 24. Juli 2026 möglich. Der Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit wird am 29. April 2026 im Festsaal Kreuzberg vergeben.



Der Internationale Tag der lesbischen Sichtbarkeit wurde 2008 auf Initiative einer spanischen LGBTI-Organisation ins Leben gerufen und wird jährlich am 26. April weltweit begangen. Bereits zuvor war jeweils Ende März in den USA die "Lesbian Visibility Week" gefeiert worden  erstmals 1990 in Kalifornien. Ziel ist es, lesbische Lebensrealitäten sichtbar zu machen, ihre Vielfalt anzuerkennen und auf bestehende Diskriminierung aufmerksam zu machen. (cw)











