Das "Schwule Auge" wird zum Leben erweckt

27. April 2026

Am 30. April lädt die Berliner Galerie Newman zur Premiere der neuen Ausgabe des Kult-Jahrbuchs "Mein schwules Auge"  und verwandelt sich in einen Ort der Lust und künstlerischen Freiheit.



Zur Vorstellung der 22. Ausgabe, die unter dem Motto "Bordello" steht, werden Originalwerke aus dem Band präsentiert, ergänzt durch Positionen zahlreicher weiterer Künstler*innen. Das Highlight des Abends: Über 30 am Buch beteiligte Künstler*innen werden persönlich anwesend sein und diesen "Tempel der Ekstase" gemeinsam mit dem Publikum eröffnen.

Das zweisprachige Jahrbuch (Deutsch & Englisch), herausgegeben von Rinaldo Hopf und Johnny Abbate, erkundet das Bordell als mythischen Raum, in dem Stricher auf Freier und Sehnsucht auf nackte Realität treffen. Von Fotografie über Zeichnungen bis hin zu Lyrik und Prosa  die neue Ausgabe von "Mein schwules Auge" beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Lasterhöhle und Freiheitsraum (queer.de berichtete).



Die Release-Vernissage findet am Donnerstag, den 30. April 2026 von 18 bis 21 Uhr statt. Die Ausstellung ist anschließend auch am 1., 2. und 3. Mai jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet.



Die Galerie Newman in der Kalckreuthstraße 14  mitten im Berliner Regenbogenkiez  hat sich als vitale Plattform für zeitgenössische Kunst etabliert. Mit einem klaren Fokus auf die Schnittstellen von queerer Identität, Körperlichkeit, Erotik und politischer Haltung bietet sie Raum für Künstler*innen, deren Arbeiten im öffentlichen Raum oft tabuisiert werden. (cw)



Mein schwules Auge 22

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