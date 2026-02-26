GNTM: Die queere Show vor dem Finale

29. April 2026

Für einen Platz in der Top Ten von "Germany's Next Topmodel" müssen Heidi Klums Kandidat*innen Dragqueens die Show stehlen  wir haben die besten Bilder!



Neonlichter flackern. Ein Bass vibriert. In einem Club in Downtown Los Angeles entsteht eine Szene, die wie ein überdrehter Traum wirkt: laut, bunt, chaotisch. Ein Fotoshooting wie eine Party. Heidi Klum gibt die Richtung vor: "Es wird exzessiv und over the top. Heute gilt: more is more." Es geht um den Einzug in die Top Ten bei "Germany's Next Topmodel  by Heidi Klum". Es geht um einen wichtigen Schritt Richtung Finale.



Fotograf Max Montgomery fordert: "Make it a messy party scene. Big facial expressions. Big energy." Die Models sollen mit Dragqueens eine wilde Party darstellen. Heidi Klum kündigt den Künstler*innen an: "Ihr sollt den Models die Show stehlen." Der Druck steigt sofort. Kurz vor dem Finale zählt jedes Detail. "Man muss aufpassen, dass man nicht untergeht", sagt Luis (24, Hamburg).

Es folgt ein Kampf um Aufmerksamkeit. Die Dragqueens sind laut, auffällig und ständig in Bewegung. Wer hier bestehen will, muss mithalten oder geht unter. Godfrey (34, Wien): "Ich bin großer Freund davon, bisschen in die Schauspielszene reinzugehen. Also let's go." Die anderen GNTM-Models schauen zu, gucken ab und bewerten. Der Konkurrenzkampf steigt.



"Die fressen Godfrey gerade auf", stellt Alexavius (22, Graz) fest. Die Dragqueens dominieren die Szene, reißen die Aufmerksamkeit an sich. Größer, lauter, schillernder als alles um sie herum. Daphne (25, Pulheim) spürt den Druck: "Es war keine Zusammenarbeit mit den Dragqueens. Die haben sich krass in den Vordergrund gedrängt." Fehler können sich die Models keine mehr erlauben.



Am Ende zählt nur eins. Wer gewinnt den Kampf um einen Platz in der Top Ten? Wer sichert sich ein Foto von Heidi Klum? Das Finale ist zum Greifen nah. Wer kommt dem Traum einen Schritt näher?



Beim Entscheidungswalk um die Top Ten beobachtet der queere Gastjuror Billy Porter jedes Detail mit kritischem Blick. Nicht alles läuft bei den Models tierisch gut. "How do you miss the runway on a runway show." Jedes Model bekommt ein Tier zugeteilt. Diese Rolle muss nicht nur gespielt, sondern verkörpert werden. Leopard, Nashorn, Schlange, Steinbock oder Delfin? Godfrey (34, Wien): "Verbindung aus Dschungel, High Fashion und Eleganz." Billy Porter betont, worauf es wirklich ankommt. "You have to wear the clothes, not they you."



Bei ProSieben ist die 21. Folge von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag, den 30. April 2026 um 20:15 Uhr zu sehen. Mehr Fotos aus der Show zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



GNTM 2026  Folge 21

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