Butch*Walk erhält Berliner Preis für lesbische* Sichtbarkeit

30. April 2026

v.l.n.r.: Sozialsenatorin Cansel Kızıltepe, Til Fox, Monique King, Elodie Forget und Moderatorin Lydia Malmedie (Bild: Lesbisch Sichtbar Berlin)

Am Mittwochabend ist im Festsaal Kreuzberg zum fünften Mal der Berliner Preis für lesbische Sichtbarkeit vergeben worden. Den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt Butch*Walk-Organisator*in Til Fox.



Dabei handelt es sich um eine queere Modenschau für maskulin gelesene Lesben, Frauen und nichtbinäre Personen. "Ich setze mich für lesbische* Sichtbarkeit ein, weil Kleidung Ausdruck von Stärke, Schutz und Gemeinschaft sein kann  sichtbar, stark und stolz", erklärte Fox.



Ebenfalls für ihr Engagement geehrt wurden Elodie Forget vom Lesberlin Run & Social Club sowie sowie Aktivistin Monique King, die unter anderem Mitglied im Berliner CSD-Verein sitzt. Diese Preise sind mit je 2.500 Euro dotiert.



Der Preis wird vom Berliner Senat alle zwei Jahre anlässlich des Internationalen Tages der Lesbischen Sichtbarkeit verliehen. Erstmals wurde er im Jahr 2018 ausgelobt.

Insgesamt waren dieses Jahr 110 Nominierungen eingegangen. 56 unterschiedliche Personen, Gruppen und Initiativen wurden nominiert und 47 Nominierungen hiervon erfüllten die erforderlichen Kriterien. Aus diesen Nominierungen wählte die ehrenamtliche unabhängige Jury drei aus, die in diesem Jahr für ihr besonderes Engagement für lesbische* Sichtbarkeit gewürdigt werden, und kürte die preistragende Person bzw. Initiative.



"Die Jury setzt mit ihrer Auswahl ein starkes Zeichen für eine inklusive lesbische Community und betont damit die besondere Bedeutung von Begegnungsräumen", erklärte Sozialsenatorin Cansel Kızıltepe (SPD), die auch bei der Preisverleihung anwesend war. Dabei warnte sie vor einem Anstieg antiqueerer Gewalt und dem "Erstarken antidemokratischer Kräft", gegen den der Senat vorgehe. (dk)











