Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5265

Queerer Erinnerungs- und Sichtbarkeitsort geplant

Bild: AG Queere Geschichte Bielefeld
  • 01. Mai 2026

In Bielefeld soll ein zentraler Ort zur Erinnerung an queeres Leben entstehen. Die Arbeitsgemeinschaft Queere Geschichte hat vorgeschlagen, im Zuge der Neugestaltung des Klosterplatzes einen entsprechenden Sichtbarkeits- und Erinnerungsort einzurichten.

Die Initiative begründet den Vorstoß damit, dass queere Menschen Teil der Stadtgeschichte seien, bislang jedoch ein öffentlicher Ort fehle, der diese sichtbar mache. Zugleich solle an Diskriminierung und Verfolgung erinnert sowie die Emanzipationsgeschichte gewürdigt werden.

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft stieß die Idee in der Bezirksvertretung Mitte im April auf erste positive Resonanz. Der Klosterplatz gilt als besonders geeignet, da er bereits historisch ein Treffpunkt queerer Szenen gewesen sei und etwa 1981 Schauplatz einer frühen Demonstration war.

Vorgesehen ist unter anderem ein Baum mit einer Sitzbank in Form eines "Q", ergänzt durch Informationen zur lokalen queeren Geschichte, die digital abrufbar sein sollen. Der Ort soll künftig auch für Veranstaltungen und Begegnungen genutzt werden können.

Mit der geplanten Umgestaltung des Platzes biete sich eine seltene Gelegenheit, einen solchen Erinnerungsort dauerhaft in das Stadtbild zu integrieren, teilte die Initiative mit. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Butch*Walk erhält Berliner Preis für lesbische* Sichtbarkeit (30.04.)

GNTM: Die queere Show vor dem Finale (29.04.)

"Leonce und Lena" auf queer (28.04.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Stadtanalyse
Queer in Wiesbaden: In den Abendstunden wächst die Unsicherheit
TV-Tipp
ARD-Doku: Was sagen Kebekus und Neubauer über den Papst?
Partner*­innen-Tausch
Bei "Let's Dance" gehen zwei Männer-Tanzpaare ins Rennen
Video des Tages
Ein eindringlicher Song über Begehren, Freiheit und den Mut zu leben
Schleswig-Holstein
FDP attackiert Vielfalts- und Diskriminierungs­schutzgesetz
Eurovision Song Contest
Das sind die Favoriten beim diesjährigen ESC in Wien
Gewinnspiel
Whistle
Berlin
Raus aus der Stadt? "Cruising the Countryside" im Schwulen Museum