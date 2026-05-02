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Eine Reise in das Leben queerer Menschen im Allgäu

Bild: Studio Erika
  • 02. Mai 2026

Im Kempten-Museum ist noch bis zum 31. Januar 2027 die neue Sonderausstellung "Untold  Queere Geschichten aus dem Allgäu" zu sehen.

Die Schau nimmt die Besucher*innen mit auf eine Reise in das Leben queerer Menschen im Allgäu. Neben wichtigen historischen Meilensteinen der queeren Bewegung erzählt "Untold" auch von queeren Allgäuer*innen aus den letzten hundert Jahren. Die Historikerin Michaela Eigmüller hat bei Archivrecherchen zahlreichen dieser Lebensgeschichten nachgespürt.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs persönliche Geschichten: Sie erzählen vom Leben queerer Allgäuer*innen in der Stadt und auf dem Land; von ihrem Alltag, ihren Problemen, von Einsamkeit, Anderssein und Hoffnung. Mit ihrer Offenheit wollen sie jungen Menschen aus der Region Mut machen und zeigen, dass queeres Leben auch abseits der Großstädte existiert.

Ein weiteres Herzstück der Ausstellung sind interaktive Mitmachstationen. Außerdem stellen sich zahlreiche Initiativen und Vereine vor. Themen wie die Ehe für alle und Einblicke in die Kemptener Partyszene vervollständigen das Bild eines vielfältigen queeren Allgäus. (cw/pm)

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