Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5267

Queer­feindliche Queers: Alice Weidel abschieben!

Bild: Lucia Hunziker
  • 03. Mai 2026

Das neue satirische Theaterstück "Die weisse Madonna von Einsiedeln" am Theater Basel setzt sich mit den Widersprüchen der lesbischen AfD-Politikerin Alice Weidel auseinander.

Das Stück von Fatima Moumouni und Laurin Buser, inszeniert von Patricija Katica Bronić, feierte am 22. April 2026 auf der Kleinen Bühne Premiere. Der Titel spielt auf die berühmte Schwarze Madonna im Kloster Einsiedeln an. In Einsiedeln im Schweizer Kanton Schwyz lebt Weidel seit 2018 auch mit ihrer Regenbogenfamilie.

In dem "Sog aus Identitätspolitik, Rechtsrutsch und Sicherheiten" (Theater Basel) fungiert die AfD-Chef als Projektionsfläche für Debatten über Rechtspopulismus, gesellschaftliche Polarisierung und Widersprüche innerhalb queerer Lebensentwürfe. Während Alice Weidels Partei die Ehe für alle in Deutschland abschaffen will und auf "Remigration" setzt, zieht sie selbst mit ihrer Partnerin Sarah Bossard, einer aus Sri Lanka stammenden Film- und Fernsehproduktionsleiterin, in der Schweiz zwei Kinder groß.

In der Ankündigung des Theaters heißt es:

Ein Städtchen in Aufruhr. Jeder will höchstpersönlich den Wolf schiessen. Welchen Wolf? Und dann wohnt da auch noch die deutsche Kanzlerkandidatin Alice Weidel  passt die ins Stadtbild des idyllischen Pilgerorts am Jakobsweg? Was ist eigentlich echt? Wölfe im Wolfspelz? Queerfeindliche Queers? Regenbogenfamilien mit brauner Gesinnung? Natürlich ist das kein Widerspruch: Auf der Nordhalbkugel drehen sich alle Wasserwirbel und Hochdruckgebiete nach rechts  Physik. Und wie ist das in der besten Demokratie der Welt? Warum fühlen sich Rechtsextreme in der Schweiz so wohl?

Das knapp anderthalbstündige Stück, empfohlen für Menschen ab 14 Jahren, ist noch bis zum 13. Juni 2026 am Theater Basel zu sehen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Eine Reise in das Leben queerer Menschen im Allgäu (02.05.)

Queerer Erinnerungs- und Sichtbarkeitsort geplant (01.05.)

Butch*Walk erhält Berliner Preis für lesbische* Sichtbarkeit (30.04.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt AfD
23.04.26 | "Lassen Sie bitte auch die Schreierei bleiben!"
AfD lässt Bundestag über "Schwulen-Porno-Skandal" debattieren
23.04.26 | Gießen
Gericht: Bamf-Mitarbeiter zu Unrecht wegen queer­feindlicher "Stolzmonat"-Fahne entlassen
23.04.26 | Dämonisierung
AfD warnt vor "Dragqueen-Sumpf"
20.04.26 | Uckermark-Wahl
Lesbische CDU-Landrätin verteidigt Amt gegen AfD
17.04.26 | Sachsen
Rechte Empörung über "Schwulen-Porno-Skandal" an Schule
15.04.26 | #AidshilfeBleibtStabil
Deutsche Aidshilfe startet Kampagne gegen Rechtspopulismus
Neu auf queer.de
In diesem Monat berät das Kabinett
Neues Queer-Programm in Sachsen-Anhalt unter Druck
Polizeibericht
Berlin: Homofeindliche und rassistische Attacke in der U-Bahn
Gratisauftritt in Rio de Janeiro
Gigantisches Konzert: Shakira lockt zwei Millionen an Copacabana
Interview
Aljosha, was lässt dich an eine bessere Zukunft glauben?
Sachsen-Anhalt
"Vielfalt ohne Alternative": CSD Dessau fast ohne Zwischenfälle
Bild des Tages
Queer­feindliche Queers: Alice Weidel abschieben!
Gewinnspiel
Collage Fantastique!
Serientipp
Queere Romanzen am koreanischen Elite-Internat