03. Mai 2026

Das neue satirische Theaterstück "Die weisse Madonna von Einsiedeln" am Theater Basel setzt sich mit den Widersprüchen der lesbischen AfD-Politikerin Alice Weidel auseinander.



Das Stück von Fatima Moumouni und Laurin Buser, inszeniert von Patricija Katica Bronić, feierte am 22. April 2026 auf der Kleinen Bühne Premiere. Der Titel spielt auf die berühmte Schwarze Madonna im Kloster Einsiedeln an. In Einsiedeln im Schweizer Kanton Schwyz lebt Weidel seit 2018 auch mit ihrer Regenbogenfamilie.

In dem "Sog aus Identitätspolitik, Rechtsrutsch und Sicherheiten" (Theater Basel) fungiert die AfD-Chef als Projektionsfläche für Debatten über Rechtspopulismus, gesellschaftliche Polarisierung und Widersprüche innerhalb queerer Lebensentwürfe. Während Alice Weidels Partei die Ehe für alle in Deutschland abschaffen will und auf "Remigration" setzt, zieht sie selbst mit ihrer Partnerin Sarah Bossard, einer aus Sri Lanka stammenden Film- und Fernsehproduktionsleiterin, in der Schweiz zwei Kinder groß.



In der Ankündigung des Theaters heißt es:

Ein Städtchen in Aufruhr. Jeder will höchstpersönlich den Wolf schiessen. Welchen Wolf? Und dann wohnt da auch noch die deutsche Kanzlerkandidatin Alice Weidel  passt die ins Stadtbild des idyllischen Pilgerorts am Jakobsweg? Was ist eigentlich echt? Wölfe im Wolfspelz? Queerfeindliche Queers? Regenbogenfamilien mit brauner Gesinnung? Natürlich ist das kein Widerspruch: Auf der Nordhalbkugel drehen sich alle Wasserwirbel und Hochdruckgebiete nach rechts  Physik. Und wie ist das in der besten Demokratie der Welt? Warum fühlen sich Rechtsextreme in der Schweiz so wohl?

Das knapp anderthalbstündige Stück, empfohlen für Menschen ab 14 Jahren, ist noch bis zum 13. Juni 2026 am Theater Basel zu sehen. (cw/pm)











