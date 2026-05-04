04. Mai 2026

Bild: Pancho Assoluto

Das Fluid  Zentrum für queere Kultur & (sexuelle) Bildung in Bochum zeigt in diesem Monat sensible Porträts des Fotografen Pancho Assoluto.



Assoluto thematisiert in seinen Arbeiten die komplexen Facetten queerer Identitäten und Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft. Die Ausstellung vereint Werke aus seinen Serien "MasculinityX" und "Big City Boys".

"MasculinityX" lädt die Besucher*innen ein, in einen visuellen Essay einzutauchen, der nicht endgültige Antworten liefert, sondern eher Fragen aufwirft. "Die Porträts sind eine Einladung, die dynamische Natur der Geschlechteridentität zu reflektieren", so Pancho Assoluto. "Jedes der Porträts ist eine Passage durch Zwischenräume, in denen Zuschreibungen entgleiten und neue Lesarten möglich werden:" Der Ansatz seiner Arbeit sei nicht, über Identitäten zu sprechen, sondern miteinander zu kommunizieren  kollaborativ, achtsam und sinnlich, so der Fotograf.



Die Ausstellung wird am Samstag, den 9. Mai 2026 um 17 Uhr im Fluid  Zentrum für queere Kultur & (sexuelle) Bildung (Große Beckstraße 12, 44787 Bochum) eröffnet. (cw/pm)











