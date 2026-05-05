Schwul in Saskatchewan

05. Mai 2026

Bild: Liam Campbell / Elska

Für seine neueste Ausgabe reiste "Elska"-Herausgeber Liam Campbell nach Kanada  und präsentiert queere Männer aus den Provinzen Saskatchewan und Québec mit intimen Fotografien und persönlichen Erzählungen.



"Ich bin ehrlich: Ich hatte eigentlich nicht vor, eine Ausgabe von 'Elska' zu machen, als ich mich entschied, nach Regina in Saskatchewan zu fahren", räumt Campbell ein. "Ich bin aus purer Neugierde hingefahren, weil es eine Provinz ist, über die kaum jemand spricht oder die kaum jemand besucht. Aber ich habe den Fehler gemacht, meine Kameras mit in den Urlaub zu nehmen, und schon bald traf ich mich mit Männern vor Ort für Fotoshootings und Interviews."

In Regina begann Campbell jedoch nach einiger Zeit die "konservative Ader, die die 'Präriegesellschaft' prägt", zu bedrücken. "Also beschloss ich, Saskatchewan zu verlassen und in die Provinz zu gehen, die den größten Kontrast versprach  Québec -, wo ich dann noch ein paar weitere Männer fand. Die Ausgabe wurde schließlich in zwei unterschiedliche Hälften geteilt, beide sehr kanadisch, aber wie eine Geschichte von zwei Enden des kanadischen Kulturspektrums."



Jeder der Männer, die an dieser Ausgabe mitwirkten, sowohl im Saskatchewan- als auch im Québec-Teil, absolvierte ein Fotoshooting, das aus Innen- und Außenaufnahmen bestand, sowohl bekleidet als auch unbekleidet. Zu jedem Bild gibt es eine Geschichte, darunter vier Geschichten, die von den Männern selbst beigesteuert wurden. Passend zu diesem eher künstlerischen Schreibstil enthält der fotografische Teil mehr Analogfotografie als jede bisherige Ausgabe. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Cover der neuen Ausgabe

"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die Regina-Ausgabe mit 164 Seiten kann für 22 US-Dollar (18,82 Euro) über die "Elska"-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14,95 Dollar (12,79 Euro). Für 34,50 Dollar (29,51 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Kanada. (cw/pm)



Best of Elska Regina (Saskatchewan)

13 Bilder Galerie:13 Bilder











