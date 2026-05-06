Schwule Liebe im Verborgenen

06. Mai 2026

Bild: The Kiss © Paul McDonald

Die Londoner Little Black Gallery hat die sechste Ausgabe ihres "BOYS! BOYS! BOYS! Zine" veröffentlicht  mit Arbeiten aus dem erotischen wie politischen Projekt "Things I Wanted to Say  but Never Did" von Paul McDonald.



Für seine Serie ließ sich der in Großbritannien geborene und in Australien lebende Fotograf vom Bildband "Loving. Männer, die sich lieben" inspirieren, der 350 Fotos schwuler Paare aus den Jahren 1850 bis 1950 präsentierte. Ein Werk, das weltweit gefeiert wurde, bei queer.de wurde es als "Buch des Jahres" gepriesen. Die historischen Fotos dokumentieren Momente der Intimität in einer Zeit, in der homosexuelle Liebe oft kriminalisiert wurde.

Als Reaktion darauf hat Paul McDonald die Kompositionen dieser Bilder neu interpretiert und neu inszeniert und sie sowohl in natürliche Umgebungen als auch in konstruierte Innenräume eingebettet. Große Fenster und offene, leere Räume werden zu Orten stiller Enthüllung  Räume, die zum Betrachten einladen und dennoch ein Gefühl der Verborgenheit bewahren. Sie spiegeln eine Spannung wider, die bis heute fortbesteht: dass Liebesakte, obwohl sie sichtbarer geworden sind, immer noch der Beurteilung unterliegen und in einigen Teilen der Welt nach wie vor illegal sind oder mit dem Tod bestraft werden. Mehr als ein Jahrhundert später dient Geheimhaltung weiterhin als Schutz.



Mit freundlicher Genehmigung von Künstler und Galerie präsentieren wir einige ausgewählte Porträts von Paul McDonald aus der neuen Zeitschrift in der unten verlinken Galerie.



Die sechste Ausgabe des "BOYS! BOYS! BOYS! Zine" mit 48 Seiten kann zum Preis von 15 US-Dollar auf boysboysboys.org bestellt werden. Die Website ist ebenfalls ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Pro Jahr sind vier Ausgaben geplant, die jeweils einem Solokünstler gewidmet sind. Die Auflage ist auf 500 Exemplare limitiert. (cw)











