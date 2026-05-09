Nackt und schwerelos im Wasser

09. Mai 2026

Noch bis zum 10. Mai 2026 läuft eine Online-Auktion der Londoner Little Black Gallery, bei der ein Motiv des schwulen Fotografen Lucas Murnaghan versteigert wird.



Das aktuelle Gebot für den letzten verfügbaren Druck von "Fall From Grace" (2017) beträgt stolze 1.800 US-Dollar. Das Bild zeigt eines der charakteristischen Unterwasser-Motive von Murnaghan. Zu sehen ist ein einzelner Mann, nackt und schwerelos im klaren Wasser treibend. Der Körper ist in einer leicht verdrehten, fast tänzerischen Haltung eingefangen  die Beine angewinkelt, die Arme offen ausgestreckt, als würde die Person zwischen Kontrolle und Loslassen schweben.

Lucas Murnaghan (1975-2021) war ein außergewöhnlicher Künstler, dessen fesselndes Werk die Grenzen der Surf- und Abenteuerfotografie sprengte. Der Kanadier schlug eine medizinische Laufbahn ein, schloss sein Medizinstudium an der Queen's University ab und absolvierte seine orthopädisch-chirurgische Ausbildung an der University of British Columbia. Trotz seines anspruchsvollen Berufs blieb seine Leidenschaft für die Fotografie erhalten, die er im Laufe der Jahre verfeinerte und schließlich dazu führte, dass er sich auf das Medium Unterwasser konzentrierte.



Murnaghans einzigartiger Ansatz bestand darin, ins Wasser einzutauchen und seine Motive von innen heraus zu fotografieren. Als erfolgreicher Triathlet und Freitaucher verzichtete er auf eine zusätzliche Tauchausrüstung, was es ihm ermöglichte, eine engere Verbindung zu seinen Motiven herzustellen und Bilder mit einem höheren Maß an Intimität zu produzieren. 2019 veröffentlichte er den 100-seitigen Fotoband "Beneath the Surface". (cw)











