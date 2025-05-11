Ein Schutzschild für queere Menschen

10. Mai 2026

Auf dem Hamburger Hafengeburtstag hat Hamburg Pride e.V. am Samstag die CSD-Kampagne 2026 präsentiert.



Die handgezeichnete Illustration im Manga-Stil zeigt Menschen, die sich hinter einem Schutzschild mit der Aufschrift "solidarisch queer" versammeln und stolz auf der Straße Sichtbarkeit zeigen. Die dargestellten Charaktere symbolisieren die Vielfalt der LGBTI- Community. Die Gemeinschaft ist der Schutzschild für queere Menschen, so die Botschaft  gegen Diskriminierung, Hass und Gewalt.



Getragen werden die Personen von einer Menschenmenge im Hintergrund: Das Motiv ist auch ein Aufruf an alle anderen Menschen, sich mit queeren Personen zu verbünden  und bei der CSD-Demo ebenfalls für eine vielfältige Gesellschaft auf die Straße zu gehen. Deshalb ist auch die schwarz-weiß gestreifte "Straight Ally"-Flagge auf der Illustration zu sehen.

Mit dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst" ruft Hamburg Pride e.V. zu mehr Zusammenhalt in der queeren Community und der gesamten Gesellschaft auf. "Wir kämpfen für eine Zukunft ohne Angst  eine Zukunft, in der alle Menschen frei leben und lieben können, ohne sich erklären oder verstecken zu müssen", so die Co-Vorsitzenden Jenny Saitzek und Christoph Kahrmann. "Unser diesjähriges CSD-Motto erinnert uns daran, dass Solidarität nicht nur ein Gefühl, sondern ein aktiver Beitrag zu einer freien und sicheren Zukunft ist."



Angesichts steigender Hasskriminalität fordert Hamburg Pride e.V. umfassende Schutzmaßnahmen für queere Menschen  und das auf allen Ebenen: entschlossener Schutz vor Diskriminierung, sichtbaren Schutz im öffentlichen Raum, flächendeckende Aufklärung sowie die verbindliche rechtliche Absicherung, insbesondere durch die längst überfällige Ergänzung von Art. 3 des Grundgesetzes um die Merkmale "sexuelle und geschlechtliche Identität". Außerdem fordert Hamburg Pride e.V. von der Bundesregierung, den Aktionsplan "Queer Leben" unverzüglich wieder aufzusetzen.



Die Hamburger CSD-Kampagne 2026 wurde gemeinsam mit Superpeers eG entwickelt, Deutschlands größte genossenschaftlich organisierte Agentur. Ab Juli wird sie an mehreren hundert analogen und digitalen Plakatwänden in Hamburg zu sehen sein. Die Pride Week 2026 startet am 25. Juli mit der Pride Night auf Kampnagel; die CSD-Demo findet am 1. August statt. (cw/pm)











